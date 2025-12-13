सीतारामडेरा में शेखर हत्याकांड का खुलासा, तीन आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के देवनगर निवासी शेखर शांडिल की हत्या मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल सिंह, संतोष कर्मकार और संजय पाल के रूप में हुई है। तीनों देवनगर के ही निवासी हैं और उनकी आपराधिक गतिविधियों का इतिहास रहा है। इसकी जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने शनिवार को दी।

पुलिस ने पूछताछ के बाद हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल भी बरामद कर ली है। आरोप है कि तीनों ने आपसी रंजिश के चलते शेखर शांडिल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी राहुल सिंह और शेखर के बीच कुछ महीने पहले विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ सीतारामडेरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों के घरों की दूरी महज 50 मीटर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, करीब छह महीने पहले हुई मारपीट की घटना के बाद विवाद और गहरा गया। आरोप है कि हाल ही में शेखर द्वारा राहुल की मां और बहन को कथित रूप से अपशब्द कहे जाने के बाद रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया।

इसी दुश्मनी के चलते राहुल सिंह ने अपने सहयोगी डब्लू और अन्य चार साथियों के साथ मिलकर शेखर की गोली मारकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक शेखर के विरुद्ध भी मारपीट और छिनतई के मामले दर्ज थे।