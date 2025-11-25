Language
    सलगाझुरी में लोकल ट्रेनों का ठहराव नहीं तो होगा महाधरना, सम‍िति ने DRM को दी चेतावनी

    By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल के सलगाझुरी स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव हटाने से नाराज ग्रामीणों ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। समिति ने चेतावनी दी कि अगर ट्रेनों का ठहराव बहाल नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। डीआरएम ने बताया कि सुरक्षा कारणों से ठहराव हटाया गया है, सुविधाएं बढ़ने पर फिर शुरू होगा।

    मंगलवार को डीआरएम को सात सूत्री मांग पत्र सौंपते संयुक्त ग्राम समन्वय समिति सोपोडेरा जमशेदपुर के सदस्‍य।

    जासं, जमशेदपुर/चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सलगाझुरी रेलवे स्टेशन से मेमू और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव हटाए जाने के बाद मंगलवार को संयुक्त ग्राम समन्वय समिति, सोपोडेरा जमशेदपुर के सदस्यों ने डीआरएम तरूण हुरिया से मुलाकात कर सात सूत्री मांग पत्र सौंपा।

    इस अवसर पर समिति के मुख्य संयोजक राम सिंह मुंडा ने डीआरएम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी 2024 को सलगाझुुरी रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। इसमें स्थानीय ग्रामीणों, समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों की भी उपस्थिति थी।

    इसके बावजूद कुछ दिनों से स्टेशन में चलने वाली लोकल ट्रेनों का ठहराव हटाया गया है। इससे स्थानीय यात्रियों और ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    राम सिंह मुंडा ने चेतावनी दी कि यदि एक महीने के भीतर रेलवे प्रशासन लोकल ट्रेनों का ठहराव पुनः नहीं करता है, तो समिति स्थानीय समाजसेवियों के सहयोग से महाधरना और रेल टेका आंदोलन आयोजित करेगी।

    इस पर डीआरएम तरूण हुरिया ने कहा कि यह कदम कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) के लिखित आदेश के तहत उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सलगाझुुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म, फुट ओवर ब्रिज और टिकट काउंटर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं।

    जब ये सुविधाएं पूरी तरह विकसित हो जाएंगी, तभी ट्रेनों का ठहराव पुनः शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर समिति के अन्य सदस्य जैसे जिला परिषद सदस्य कुशुम पुरती, संरक्षक सदस्य दुबराज नाग, पूर्व मुखिया प्रकाश शांडिल, तुलसी महतो, पंचायत समिति सदस्य रूद्र मुंडा, अधिवक्ता कन्हैया पांडे, पीके कारूवा सहित अन्य उपस्थित थे।

    सात सूत्री मांग पत्र की मुख्य बातें 

    सलगाझुरी रेलवे स्टेशन पर पूर्व की भांति सभी लोकल ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए।

    स्टेशन के पास निर्माणाधीन अंडर ब्रिज को शीघ्र पूरा कर आम जनता के लिए खोला जाए।

    स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर जल्द खोले जाए। प्लेटफार्म का निर्माण कराया जाए।

    यात्रियों के लिए संसाधन युक्त विश्राम शेड का निर्माण किया जाए।

    सलगाझुुरी से गोविंदपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच पथ का निर्माण कराया जाए।

    बारीगोडा रेलवे फाटक के पास ओवर ब्रिज निर्माण शीघ्र कराया जाए।