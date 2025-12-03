सहारा निवेशक घोटाला: सहारा इंडिया के ईडी नीरज पाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं, प्राथमिकी रद करने की याचिका खारिज

जासं, जमशेदपुर। सहारा इंडिया के कार्यकारी निदेशक नीरज पाल को झारखंड हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और विश्व भारती जनसेवा संस्थान पर दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया।

विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि निवेशकों की शिकायत के आधार पर संस्थान ने सहारा समूह के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नीरज पाल, जो सहारा इंडिया के ईडी और सहारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशक रह चुके हैं, ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक और प्राथमिकी निरस्त करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया।

नीरज पाल की जमानत याचिकाएं इससे पहले सीआईडी कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों से खारिज हो चुकी हैं। उनके खिलाफ वारंट जारी होने के बाद सहारा समूह के अन्य अधिकारी भी भूमिगत बताए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान विश्व भारती संस्थान के अधिवक्ता को तीन सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है।उधर, सहारा निवेशक धन वापसी मामले में कार्रवाई भी तेज हो गई है।

बोकारो के पूर्व जोनल मैनेजर सुंदर झा और रांची जोनल मैनेजर सह निदेशक संजीव कुमार अगस्त से जेल में हैं। वहीं, सहारा संस्थापक दिवंगत सुब्रत राय के बेटे सुशांत राय, सीमांत राय, पत्नी स्वप्ना राय, और भाई जयब्रत राय सहित कई शीर्ष अधिकारियों पर भी वारंट जारी है।

मुख्य अभियुक्त सह उप निदेशक ओमप्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में कोलकाता में ईडी ने गिरफ्तार किया है। झारखंड सीआईडी ने भी उनके विरुद्ध वारंट लिया है और जल्द ही उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।