छठ पर ट्रेनों में हद से ज्यादा भीड़, टाटानगर से बिहार जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक जगह नहीं

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक आते ही बिहार जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। टाटानगर स्टेशन से चलने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस और कटिहार एक्सप्रेस में यात्रियों की इतनी भीड़ उमड़ रही है कि डिब्बों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। हालात इस कदर बिगड़ रहे कि रेलवे सुरक्षा बल और कमर्शियल विभाग के कर्मचारियों को खुद मैदान में उतरकर स्थिति संभालनी पड़ रही है। जनरल कोचों की हालत तो हमेशा की तरह भीड़भाड़ वाली थी, लेकिन इस बार स्लीपर कोच तक जनरल डिब्बों की तरह नजर आने लगे हैं। कई यात्रियों को सीट नहीं मिलने पर ट्रेन के फर्श पर या दरवाजे के पास बैठना पड़ रहा है। जो लोग जल्दी पहुंचकर और लाइन में आगे रहते हैं वही किसी तरह सीट पाने में कामयाब हो पाते हैं। पीछे खड़े यात्रियों को ट्रेन में किसी भी कोने में जगह बनानी पड़ती है। रेलवे प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफार्म पर लाइन मार्किंग कराकर यात्रियों को क्रमवार ट्रेन में चढ़ाते हैं।



कटिहार एक्सप्रेस दो घंटे रि-शिड्यूल : छठ की भीड़ का असर ट्रेन संचालन पर भी दिखा। टाटानगर से कटिहार जाने वाली 28181 कटिहार एक्सप्रेस को बुधवार को दो घंटे के लिए रि-शिड्यूल करना पड़ा। कटिहार से टाटानगर आने वाली जोड़ी ट्रेन 28182 सुबह सात बजे के बजाय दोपहर करीब तीन बजे पहुंची, जिसके कारण उसे वाशिंग लाइन में भेजने और तैयार करने में देरी हुई। ट्रेन के लेट होने से यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। भीड़ को देखते हुए यात्रियों को वेटिंग एरिया में बैठने की व्यवस्था की गई। हालांकि, जगह सीमित होने के कारण कई यात्रियों को प्लेटफार्म पर ही समय बिताना पड़ा।



बढ़ती भीड़ से निपटने की चुनौती : रेलवे के अनुसार, छठ पर्व के दौरान बिहार लौटने वाले यात्रियों की संख्या हर साल कई गुना बढ़ जाती है। इस बार स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि कई अतिरिक्त छठ स्पेशल ट्रेनों के बावजूद भी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। स्टेशन परिसर में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।



रेलवे की अपील और यात्रियों की परेशानी : रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे बिना कन्फर्म टिकट के यात्रा न करें और यात्रा से पहले आईआरसीटीसी पोर्टल या रेलवे हेल्पलाइन से ट्रेन की स्थिति जांच लें। कई यात्रियों ने कहा कि टिकट महीनों पहले बुक करने के बावजूद वेटिंग क्लियर नहीं हुई, जिससे मजबूरन उन्हें जनरल टिकट लेकर सफर करना पड़ा