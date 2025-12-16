Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    असम से फरार प्रेमी-प्रेमिका टाटानगर स्टेशन पर पकड़े गए, असम पुलिस को सौंपा

    By Mk Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:54 PM (IST)

    असम से भागे प्रेमी युगल को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने पकड़ा। लड़की नाबालिग है। परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस को सूचना मिली कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जासं, जमशेदपुर। असम से घर छोड़कर भागे प्रेमी-प्रेमिका को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से पकड़ लिया। दोनों को रेलवे कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद असम पुलिस के हवाले कर दिया गया। 
     
    पकड़े गए युवक की उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है, जबकि उसके साथ मौजूद कथित प्रेमिका की उम्र मात्र 13 वर्ष है, जिससे मामला गंभीर हो गया है। 
     
    रेल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, युवक और नाबालिग लड़की असम के ही रहने वाले हैं। दोनों रविवार को घर से भागकर हावड़ा होते हुए ट्रेन से टाटानगर स्टेशन पहुंचे थे। 
     
    इस बीच नाबालिग लड़की के परिजनों ने असम में युवक के खिलाफ बेटी को भगाने का मामला दर्ज कराया था। परिजनों की शिकायत के बाद असम पुलिस को सूचना मिली कि नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के साथ हावड़ा स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर टाटानगर की ओर जा रही है। 
     
    इसके बाद असम पुलिस ने चक्रधरपुर रेल मंडल के कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ अलर्ट मोड में आ गई।आरपीएफ जवानों ने टाटानगर स्टेशन पर गुप्त सर्च अभियान चलाया। 
     
    युवती और युवक की पहचान उनके उपलब्ध कराए गए फोटोग्राफ के आधार पर की गई। कुछ ही देर में दोनों को प्लेटफार्म पर पकड़कर रेल पुलिस के हवाले कर दिया गया। 
     
    पूछताछ के दौरान दोनों ने असम से भागकर आने की बात स्वीकार की। मामले की सूचना असम पुलिस के साथ-साथ नाबालिग लड़की के परिजनों को भी दी गई। इसके बाद मंगलवार को असम पुलिस जमशेदपुर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक और नाबालिग लड़की को अपने साथ लेकर असम के लिए रवाना हो गई। रेलवे पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नाबालिग से
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें