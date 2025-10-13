घाटशिला उपचुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 वाहनों से 12 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद

संवाद सूत्र, पोटका। घाटशिला उप चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। इस बीच रसूनचोपा चेक पोस्ट में कड़ाई से जांच की जा रही है। जांच के दौरान सोमवार को कुल 12 लाख 28 हजार 400 रूपये अलग-अलग लोगों से बरामद किया गया।

वहीं ओडिशा से सारे पैसे झारखंड लाया जा रहा था। इस बीच रसूनचोपा चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा जांच के दौरान मजिस्ट्रेट पदम लोचन महतो की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ लाखों रूपये जब्त किया गया। इस दौरान कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान उपस्थित रहे, इस बीच रात के 8:00 बजे कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान दलबल के साथ चेक पोस्ट में मौजूद थे। इस बीच मांझारी के सुनीता सवैया से 6 अस्सी हजार लेकर हल्दी पोखर यूनियन बैंक आ रहे थे कि चेक पोस्ट में पकड़ लिया गया।

वहीं पूछताछ के बाद सभी पैसों को जब्त कर लिया गया है। आचार संहिता के अनुसार, पचास हजार से ज्यादा ले जाने वाले पैसे को बरामद की जा रही है। इस पर सुनीता सेवईया ने कहा कि मैं यूनियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र चलाती हूं। उसी का पैसा है। वहां मांझारी चाईबासा में मिनी एटीएम के माध्यम से में कार्य करती हूं।

चार अलग-अलग मामलों में कुल 12 लाख 28 हजार 400 रुपया बरामद किया गया, जिसमें पहले 73 हजार, दूसरे व्यक्ति से 1 लाख 25 हजार 400 एवं तीसरे व्यक्ति से तीन लाख 50 हजार तथा सुनीता सेवईया से 6 लाख 80 हजार रुपए बरामद किया गया।