गाड़ियाटांडी टोला में सड़क न होने से 3 किमी दूर खड़ी रही Ambulance, झुलसी महिला को खटिया पर ढोकर ले गए परिजन

संसू, डुमरिया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड की कांटाशोल पंचायत अंतर्गत पितामोहली गांव का गाड़ियाटांडी टोला को आज तक पक्की सड़क नसीब नहीं हुई। सोमवार की सुबह यहां की 36 वर्षीया विवाहिता धातकी पुर्ति आग से बुरी तरह झुलस गई। सड़क के अभाव में परिजन पीडि़ता को खटिया पर लादकर जंगल के रास्‍ते तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मसलन महिला के दर्द से भी बड़ा दर्द था उस सड़क का न होना, जिसने उसे समय पर चिकित्सा सुविधा से दूर कर दिया। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन वह गांव तक नहीं जा सकी। कारण सड़क ही नहीं थी। एम्बुलेंस दिघी गांव में तीन किलोमीटर पहले ही रुक गई, और वहीं से शुरू हुआ उस महिला का दर्दनाक सफर। खटिया पर ढोकर पहाड़ी नाला पार कराया गया। घटना स्थल से एम्बुलेंस तक पहुंचना किसी परीक्षण जैसा था। ग्रामीणों और परिजनों ने महिला को खटिया पर लिटाया, उबड़-खाबड़ पत्थरों, कीचड़, कंटीले रास्तों और

तस्वीर ने व्यवस्था की पोल खोल दी यह दृश्य न सिर्फ द्रवित कर देने वाला था, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि जब सड़क ही नहीं, तो विकास किसका हुआ? ग्रामीण बताते हैं कि आग ने जितना नहीं जलाया, उससे ज्यादा इस व्यवस्था ने जला दिया।

एम्बुलेंस तक पहुंचने के बाद धातकी पुर्ति को घाटशिला अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। 65 प्रतिशत से अधिक झुलसने के कारण चिकित्सकों ने तुरंत उसे एमजीएम अस्पताल, जमशेदपुर रेफर कर दिया।

विकास के दावों पर बड़ा सवाल गाड़ियाटांडी टोला में सड़क न होने की समस्या नई नहीं है। यह वही टोला है जिसके 200 मतदाताओं ने 2024 विधानसभा चुनाव में सड़क न होने के कारण मतदान का बहिष्कार किया था।