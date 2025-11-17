ड्यूटी समाप्त होने के बाद Chandil जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, बानसा मोड़ के पास ट्रेलर ने मारी टक्कर

संवाद सहयोगी, चांडिल। चौका थाना क्षेत्र में सोमवार शाम 4:30 बजे चौका-कांड्रा सड़क मार्ग के बानसा मोड़ के सामने एक ट्रेलर की चपेट में आने से प्रकाश महतो नामक एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रांची जिला के तमाड़ थाना क्षेत्र के सिंदुवारडीह निवासी प्रकाश महतो (27) के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, प्रकाश महतो जमशेदपुर में किसी कंपनी में काम करता था और वह अपने घर सिंदुवारडीह लौट रहा था। उसी दौरान चौका की ओर से आ रहे ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

आसपास के लोगों ने घटना की सूचना चौका थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुुलिस तुरंत पहुंचकर मृतक का शव कब्जे में लेकर थाना ले गया और ट्रेलर को जब्त कर लिया।

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस बात को जानने का प्रयास कर रहा है कि ट्रेलर ड्राइवर की लापरवाही या तेज रफ्तार के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ।



