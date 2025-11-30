World aids day : कोल्हान में बढ़ रहे एचआईवी-एड्स के मामले चिंताजनक, एमजीएम एआरटी सेंटर में 4 हजार मरीज पंजीकृत
कोल्हान प्रमंडल में एचआईवी-एड्स के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। एमजीएम अस्पताल के एआरटी सेंटर में 4,000 मरीज पंजीकृत हैं। हर साल लगभग 500 नए मामले सामने आ रहे हैं। जागरूकता बढ़ने से जांच कराने वालों की संख्या बढ़ी है। गर्भवती महिलाओं की जांच में भी कई महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित खून चढ़ाने से एचआईवी फैलता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए।
यह घटना बताती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े मामलों में अब भी कई जगह मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। खासकर थैलेसीमिया, हीमोफिलिया जैसे मरीजों को बार-बार रक्त की आवश्यकता होती है, ऐसे में रक्त जांच की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनदेखी खतरनाक साबित हो सकती है।
एमजीएम में 19 माह में 13,131 गर्भवती मिहलाओं की जांच, 25 पॉजिटिव
एचआईवी कैसे फैलता है?
- संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य, वेजाइनल फ्लूइड और ब्रेस्ट मिल्क
- संक्रमित व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स
- संक्रमित सुई या सीरिंज का उपयोग
- संक्रमित खून चढ़ाना
- गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे तक संक्रमण
एचआईवी से कैसे बचें?
- प्रोटेक्टेड सेक्स करें, कंडोम का सही उपयोग करें।
- नई सुई/सीरिंज का प्रयोग करें, इंजेक्शन शेयर न करें।
- रक्त चढ़ाने से पहले एचआईवी जांच सुनिश्चित करें।
- गर्भवती महिलाएं नियमित जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें।
- यदि जोखिम हो तो समय-समय पर एचआईवी टेस्ट कराएं।
एचआईवी के शुरुआती लक्षण
- बुखार, ठंड लगना, गले में खराश
- रात में पसीना आना
- मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द
- त्वचा पर दाने या चकत्ते
- दस्त, वजन कम होना, मुंह के छाले
शरीर में कोई भी लक्षण सामने आए तो उसे नजरअंदाज नहीं करें। एक लक्षण कई बीमारियों का कारण हो सकता है। हालांकि, अब लोगों में जागरूकता काफी बढ़ी है।
डॉ. साहिर पाल, सिविल सर्जन
