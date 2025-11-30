World aids day : कोल्हान में बढ़ रहे एचआईवी-एड्स के मामले चिंताजनक, एमजीएम एआरटी सेंटर में 4 हजार मरीज पंजीकृत

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोल्हान प्रमंडल में एचआईवी-एड्स के बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) सेंटर में फिलहाल लगभग 4,000 संक्रमित मरीज पंजीकृत हैं।

इनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला-खरसावां जिले के मरीज शामिल हैं। चिकित्सकों के अनुसार हर साल करीब 500 नए एचआईवी संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। बढ़ती जागरूकता के कारण लोग अब प्रारंभिक लक्षण दिखते ही जांच करवा रहे हैं, जिससे संक्रमण की पहचान समय पर हो रही है।

एमजीएम में हर वर्ष 7,000 से अधिक लोग एचआईवी जांच कराते हैं, जिनमें 500 से अधिक मरीज पॉजिटिव निकलते हैं। चिकित्सक बताते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है और लगभग दस वर्ष बाद व्यक्ति एड्स की अवस्था में पहुंच जाता है।

सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल के अनुसार, पहले मरीज इस बीमारी को छिपाते थे, लेकिन अब जागरूकता बढ़ने से लोग जांच कराने में आगे आ रहे हैं। कुछ माह पूर्व चाईबासा के सदर अस्पताल ब्लड बैंक में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया था, जहां थैलेसीमिया पीड़ित पांच बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया।

जांच में पुष्टि हुई कि चढ़ाए गए रक्त में एचआईवी मौजूद था, जिसके बाद पांचों बच्चे संक्रमित हो गए। घटना सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और तत्कालीन सिविल सर्जन, ब्लड बैंक प्रभारी चिकित्सक और अन्य संबंधित कर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

यह घटना बताती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े मामलों में अब भी कई जगह मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। खासकर थैलेसीमिया, हीमोफिलिया जैसे मरीजों को बार-बार रक्त की आवश्यकता होती है, ऐसे में रक्त जांच की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनदेखी खतरनाक साबित हो सकती है।



