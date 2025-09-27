जमशेदपुर में सड़क हादसा, मंदिर की दीवार से टकराने से एक बाइक राइडर की मौत; दूसरे की हालत नाजुक

पोटका थाना क्षेत्र में कलिकापुर काली मंदिर के पास एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। लोकल ब्वॉय सुशांत नाम से इंस्टाग्राम चलाने वाले सुशांत कुमार महतो अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहे थे तभी उनकी बाइक मंदिर की दीवार से टकरा गई। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है।

संवाद सूत्र, पोटका। पोटका थाना क्षेत्र के कलिकापुर काली मंदिर की दीवार में तेज रफ्तार राइडर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में मौके पर साथी की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं लोकल ब्वॉय सुशांत के नाम से इंस्टाग्राम चलाने वाले सुशांत कुमार महतो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों एवं पोटका पुलिस के मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका लाया गया।

जहां डॉ. सुकांत सीट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एमजीएम रेफर कर दिया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि लोकल ब्वॉय सुशांत के नाम से इंस्टाग्राम में आईडी चलाने वाले राइडर सुशांत कुमार महतो एवं एक अन्य साथी बाइक में सवार होकर हाता से जादूगोड़ा की ओर जा रहे थे।