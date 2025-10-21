स्वदेशी दिवाली ने रचा इतिहास, छह लाख करोड़ का रिकार्ड कारोबार

जासं, जमशेदपुर। इस साल दिवाली पर देश के बाजारों में धन की रिकार्ड वर्षा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ''वोकल फार लोकल'' और ''स्वदेशी दिवाली'' अभियान से प्रेरित होकर ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे कुल कारोबार 6.05 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की रिपोर्ट के अनुसार, यह पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है और इसने चीनी उत्पादों की कमर तोड़ दी है।

स्वदेशी की लहर, चीनी सामान बाहर :

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल और राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेश सोंथालिया ने बताया कि इस अभूतपूर्व बिक्री का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान को जाता है। सर्वे के अनुसार, 87 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने विदेशी सामानों के बजाय भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दी। इससे भारतीय निर्मित वस्तुओं की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई, जबकि चीनी उत्पादों की मांग में तेज गिरावट दर्ज की गई।