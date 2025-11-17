RANJI TROPHY : रेड्डी के शतक से आंध्र का झारखंड को करारा जवाब, साहिल के अर्धशतक के बाद Jharkhand 328 पर सिमटा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप-ए के मुकाबले में दूसरे दिन की खेल समाप्ति पर आंध्र प्रदेश ने शानदार वापसी करते हुए झारखंड पर दबाव बढ़ा दिया है। Kinan Stadium में खेले जा रहे इस मुकाबले में आंध्र के सलामी बल्लेबाज अभिषेक रेड्डी के बेहतरीन नाबाद 103 रन की बदौलत टीम ने अपनी पहली पारी में 224/2 रन बनाकर झारखंड के 328 के स्कोर को लगभग बराबर कर दिया है। आंध्र अब सिर्फ 104 रन पीछे है और उसके आठ विकेट शेष हैं, जिससे टीम तीसरे दिन बढ़त के साथ मैदान पर उतरने की स्थिति में है। दूसरे दिन झारखंड ने अपनी पहली पारी 259/6से आगे बढ़ाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साहिल राज, जो पिछले दिन नाबाद लौटे थे, ने एक छोर थामे रखा और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 86 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 50 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। दूसरे छोर से सहयोग न मिलने के कारण झारखंड की पारी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। अनकुल रॉय (13) जल्दी आउट हुए, निचले क्रम के अन्य बल्लेबाज भी बड़ी साझेदारी नहीं कर पाए।



अंततः पूरी टीम 112.3 ओवर में 328 रन पर सिमट गई। आंध्र की ओर से गेंदबाजी में KV शशिकांत (4 विकेट), सौरभ कुमार (4 विकेट)

ने शानदार प्रदर्शन किया।



जवाब में उतरी आंध्र की टीम ने झारखंड के गेंदबाज़ों को कोई मौका नहीं दिया। सलामी जोड़ी अभिषेक रेड्डी और श्रीकर भरत ने बल्लेबाजी करते हुए 94 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई।



श्रीकर भरत ने 67 गेंदों में 8 चौकों के साथ 51 रन बनाए। उन्हें अनकुल रॉय ने LBW कर झारखंड को पहली सफलता दिलाई। पहला विकेट गिरने के बाद भी आंध्र की गति रुकी नहीं।