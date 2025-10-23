Language
    माओवादियों के झारखंड बंद पर रेल प्रशासन अलर्ट

    By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:33 PM (IST)

    सीपीआई (माओवादी) द्वारा 24 अक्टूबर को भारत बंद की घोषणा के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। आरपीएफ को रेलवे ट्रैक और पुलों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। चक्रधरपुर और राउरकेला स्टेशनों पर गश्ती दल तैनात किए गए हैं, और लोको पायलटों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दुर्घटना राहत ट्रेन को भी अलर्ट पर रखा गया है।

    फाइल फोटो

    जासं, जमशेदपुर। सेंट्रल कमेटी आफ सीपीआइ (माओवादी) ने शुक्रवार 24 अक्टूबर को भारत बंद की घोषणा की है। इसे देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने अलर्ट जारी किया है।
         चक्रधरपुर मंडल आरपीएफ के सीनियर डिवीजनल सुरक्षा आयुक्त ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जिसमें पूर्व की घटनाओं से सबक लेते हुए एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। आदेश के तहत आरपीएफ को निर्देश दिया गया है कि वे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे ट्रैक, पुल सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की निगरानी करें। पेट्रोल पार्टी जांच करें और इसके आसपास कोई अनुचित वस्तु दिखे तो इसकी सूचना तत्काल आरपीएफ सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को करें। चक्रधरपुर व राउरकेला स्टेशन पर एक-एक गश्ती दल को तैयार रखें। साथ ही एक हल्का इंजन तैयार रखें जिसमें एक मजबूत कोच हो जो बालू की बोरियों से भरी हुई हो। जरूरत पड़ने पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा बल की आवाजाही हो सके। वहीं, सभी ट्रेनों के लाेको पायलटों व सहायक लोको पायलटों को भी निर्देश दिया गया है कि वे भी सचेत रहें और किसी तरह की अनुचित वस्तु देखने पर इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दें।इसके अलावा दुर्घटना राहत ट्रेन को भी अलर्ट मोड में रखने का आदेश दिया गया है।

