    मनोहरपुर स्टेशन पर बाल-बाल बचे रेलकर्मी, बिना ब्लाक लिए ट्रैक पर काम, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    मनोहरपुर स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। कुछ रेलकर्मी बिना ब्लॉक लिए रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे, तभी एक ट्रेन आ गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

    फाइल फोटाे

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर।
    रेल सुरक्षा में जरा सी चूक कभी-कभी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर स्टेशन पर मंगलवार को ऐसा ही एक हादसा होने से बाल-बाल टल गया, जब इंजीनियरिंग विभाग के कर्मी बिना ब्लाक लिए ट्रैक पर काम कर रहे थे और उसी दौरान मालगाड़ी वहां पहुंच गई। लोको पायलट की समय रहते दिखाई गई सतर्कता ने कई जिंदगियां बचा लीं। मनोहरपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार दोपहर रेलकर्मियों की लापरवाही से एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना और ब्लाक लिए चार नंबर रेल लाइन पर काम कर रहे थे, तभी उसी ट्रैक पर एक टाइगर मालगाड़ी आ गई।
    घटना मंगलवार अपराह्न करीब 3:15 बजे पोल नंबर 371 और 372 के बीच की है। राउरकेला से चक्रधरपुर की ओर जा रही मालगाड़ी के चालक ने ट्रैक पर कर्मियों को देखकर तत्काल ब्रेक लगाया और ट्रेन को रोक दिया। समय रहते दिखाई गई पायलट की सूझबूझ ने संभावित भीषण दुर्घटना को टाल दिया, जिससे कई रेलकर्मियों की जान बच गई।
     
    ब्लाक लिए बिना किया जा रहा था काम :
    सूत्रों के अनुसार, मनोहरपुर पीडब्ल्यूआई विभाग द्वारा आपरेटिंग विभाग से ब्लाक लिए बिना ही ट्रैक पर कार्य किया जा रहा था। यह रेलवे सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ट्रेन के रुकने के बाद चालक ने तुरंत मनोहरपुर स्टेशन मास्टर को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मामला रेल प्रशासन तक पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही चक्रधरपुर रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी जांच में जुट गए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इंजीनियरिंग विभाग की ओर से कार्य अनुमति या सुरक्षा ब्लाक की कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई थी। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए रेल प्रशासन ने मनोहरपुर इंजीनियरिंग विभाग के पीडब्ल्यूआई आफताब आलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

    घटना के बाद भयभीत दिखे गैंगमैन :
    मौके पर मौजूद गैंगमैन और ठेका कर्मी हादसे से बाल-बाल बचे और घटना के बाद काफी भयभीत दिखे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, कुछ सेकंड की देरी होती तो कई कर्मियों की जान जा सकती थी। इस घटना के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मंडल प्रशासन ने सभी इंजीनियरिंग और आपरेटिंग स्टाफ को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि बिना ब्लाक लिए किसी भी ट्रैक पर कार्य नहीं किया जाएगा।
     
    अधिकारी बोले नहीं है जानकारी :
    इस संबंध में सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वह पूरे मामले की जानकारी लेकर उचित कदम उठाएंगे। रेल प्रशासन का मानना है कि लोको पायलट की त्वरित प्रतिक्रिया ने मंगलवार को मनोहरपुर में एक संभावित रेल त्रासदी को टाल दिया और यह रेलवे सुरक्षा के लिए सतर्कता का एक बड़ा उदाहरण बन गया।
