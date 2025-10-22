रात के अंधेरे में रेल संपत्ति पर हाथ साफ! बंडामुंडा और राउरकेला में खड़ी टीआरटी ट्रेनों से कीमती केबल चोरी

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और बंडामुंडा यार्ड में खड़ी दो टीआरटी (ट्रैक रिलेइंग ट्रेन) से कीमती कापर केबल चोरी होने की घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरी की यह वारदात 19 और 20 अक्तूबर की दरम्यानी रात में हुई। जानकारी के अनुसार, कांसबाहाल और कुलुंगा स्टेशनों के बीच 21 अक्तूबर को प्रस्तावित मेगा ब्लाक के दौरान इन दोनों टीआरटी ट्रेनों का उपयोग किया जाना था। इसके लिए रेलवे बोर्ड से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन कार्य शुरू होने से पहले ही चोरों ने दोनों ट्रेनों को निशाना बना लिया।