Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रात के अंधेरे में रेल संपत्ति पर हाथ साफ! बंडामुंडा और राउरकेला में खड़ी टीआरटी ट्रेनों से कीमती केबल चोरी

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:56 PM (IST)

    बंडामुंडा और राउरकेला में रात के अंधेरे में चोरों ने रेल संपत्ति पर धावा बोला। खड़ी टीआरटी ट्रेनों से कीमती केबल चुरा लिए गए, जिससे रेलवे को नुकसान हुआ। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यार्ड में खड़ी दो टीआरटी (ट्रैक रिलेइंग ट्रेन) से कीमती कापर केबल की हुई चोरी।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और बंडामुंडा यार्ड में खड़ी दो टीआरटी (ट्रैक रिलेइंग ट्रेन) से कीमती कापर केबल चोरी होने की घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोरी की यह वारदात 19 और 20 अक्तूबर की दरम्यानी रात में हुई। जानकारी के अनुसार, कांसबाहाल और कुलुंगा स्टेशनों के बीच 21 अक्तूबर को प्रस्तावित मेगा ब्लाक के दौरान इन दोनों टीआरटी ट्रेनों का उपयोग किया जाना था। इसके लिए रेलवे बोर्ड से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन कार्य शुरू होने से पहले ही चोरों ने दोनों ट्रेनों को निशाना बना लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
     
    तकरीबन अस्सी मीटर सिग्नल केबल काट डाले
    सीनियर डीईएन (साउथ) चक्रधरपुर द्वारा मंडल सुरक्षा आयुक्त को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि राउरकेला यार्ड में खड़ी टीआरटी संख्या 09 से करीब 15 सिग्नल केबल काटे गए, जिनमें से 6 केबल (लगभग 60 मीटर लंबाई) चोरी हो गए। वहीं टीआरटी संख्या 06 से 9 बिजली के केबल और एक सिग्नल केबल चोरी की गई, जिसकी कुल लंबाई करीब 20 मीटर बताई जा रही है। रेल मंडल प्रशासन ने घटना की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है और आरपीएफ को तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं।