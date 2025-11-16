Language
    Puruliya में धनाड़ा मोड़ पर हुए हादसे में तीन युवकों की जान गई, एक अस्पताल में भर्ती

    By Bishnu Chandra Pal Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    पुरुलिया के धनाड़ा मोड़ पर एक सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की दुखद मौत हो गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, पुरुलिय। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के आड़षा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में तीन बाइक सवार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा शनिवार देर रात हुआ। 

    इस बाबत पुलिस को सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर धनाड़ा मोड़ के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में पड़ी है। चार युवक सड़क पर घायल हालत में पड़े हैं।

    पुलिस ने तुरंत घायलों को उठाकर पुरुलिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा, जहां चिकित्सकों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान अफसर अंसारी, शेख रमजान और शेख साहिल के रूप में हुई है।

    अफसर अंसारी और शेख रमजान बरावाजार थाना क्षेत्र के बेलडी गांव के, जबकि शेख साहिल पुरुलिया नगर का निवासी था। घायल युवक की पहचान शेख बिलाल के रूप में हुई, जो बडाबाजार थाना क्षेत्र के बेलडी गांव का निवासी है।

    उसका इलाज पुरुलिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चल रहा है। प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार, यह हादसा एक वाहन द्वारा बाइक को टक्कर मारने के बाद हुआ।

    पुलिस ने घटनास्थल से सभी आवश्यक साक्ष्य जुटा लिए हैं। इस मामले में शामिल गाड़ी और चालक की तलाश शुरू कर दी है। रविवार को पुलिस ने तीन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है और स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही वाहन की पहचान कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।