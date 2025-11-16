Puruliya में धनाड़ा मोड़ पर हुए हादसे में तीन युवकों की जान गई, एक अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, पुरुलिय। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के आड़षा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में तीन बाइक सवार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा शनिवार देर रात हुआ।

इस बाबत पुलिस को सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर धनाड़ा मोड़ के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में पड़ी है। चार युवक सड़क पर घायल हालत में पड़े हैं।

पुलिस ने तुरंत घायलों को उठाकर पुरुलिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा, जहां चिकित्सकों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान अफसर अंसारी, शेख रमजान और शेख साहिल के रूप में हुई है।

अफसर अंसारी और शेख रमजान बरावाजार थाना क्षेत्र के बेलडी गांव के, जबकि शेख साहिल पुरुलिया नगर का निवासी था। घायल युवक की पहचान शेख बिलाल के रूप में हुई, जो बडाबाजार थाना क्षेत्र के बेलडी गांव का निवासी है।