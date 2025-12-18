राष्ट्रपति के जमशेदपुर आगमन से पहले Bulldozer action, एनआईटी तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 29 दिसंबर को जमशेदपुर आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। तैयारियों के क्रम में उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिशोम ज
राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुरूप होंगी सारी व्यवस्थाएं
आपातकालीन प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर
राष्ट्रपति आगमन से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान
राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए शहर की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के मद्देनजर आदित्यपुर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पान दुकान चौक से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर के मुख्य गेट तक सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से हटाया गया। यह अभियान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला।
अभियान उप नगर आयुक्त पारुल सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की और आरआईटी थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह की मौजूदगी में चलाया गया। कई दुकानदारों ने स्वयं भी सुबह से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था, जबकि अवैध दुकानों और ठेलों को मशीनों से जमींदोज कर दिया गया।
दुकानदारों में आक्रोश, नुकसान का आरोप
अचानक हुई कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों में भारी आक्रोश देखने को मिला। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें पूर्व सूचना नहीं दी गई और सामान हटाने का पर्याप्त मौका भी नहीं मिला, जिससे उनका कीमती सामान नष्ट हो गया। कई दुकानदारों ने लाखों रुपये के नुकसान का दावा किया है और अपनी आजीविका पर संकट की बात कही है।
फिलहाल प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और शहर में सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सिटी एसपी, अपर उपायुक्त, सिविल सर्जन, डीटीओ, उप नगर आयुक्त (जेएनएसी), जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित विद्युत, अग्निशमन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
