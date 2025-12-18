Language
    राष्ट्रपति के जमशेदपुर आगमन से पहले Bulldozer action, एनआईटी तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

    By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    जमशेदपुर में सुरक्षा व्‍यवस्‍था का जायजा लेते जिला उपायुक्‍त कर्ण सत्‍यार्थी व अन्‍य।

    जागरण टीम, जमशेदपुर/आदित्यपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के 29 दिसंबर को प्रस्तावित जमशेदपुर आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 
     
    इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने करनडीह स्थित दिशोम जाहेरगाड (जाहेर स्थल), एयरपोर्ट परिसर और प्रस्तावित रूट लाइन का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया।
     

    राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुरूप होंगी सारी व्‍यवस्‍थाएं 

    इस दौरान उपायुक्त ने राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और समन्वित रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के आगमन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्‍यवस्‍था नहीं होनी चाहिए। 
     
    उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पुलिस प्रशासन को बैरिकेडिंग, रूट लाइन क्लियरेंस, पार्किंग प्रबंधन और यातायात नियंत्रण की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एयरपोर्ट परिसर में राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को राष्ट्रपति सचिवालय और सुरक्षा एजेंसियों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरा करने को कहा गया। 
     

    आपातकालीन प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर 

    रूट लाइन निरीक्षण के दौरान सड़क की स्थिति, साफ-सफाई, लाइटिंग, सिग्‍नल, आपात सेवाओं की उपलब्धता और निर्बाध आवागमन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। वहीं, करनडीह स्थित जाहेर स्थल पर बैठने की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, अग्निशमन, चिकित्सा सुविधा और आपातकालीन प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। 
     
    उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर किसी भी तरह की कमी स्वीकार्य नहीं होगी। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की हर स्तर पर समीक्षा की जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, ताकि कार्यक्रम सुरक्षित और अनुशासित ढंग से संपन्न हो सके।


    राष्ट्रपति आगमन से पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान 

    राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए शहर की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के मद्देनजर आदित्यपुर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पान दुकान चौक से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर के मुख्य गेट तक सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से हटाया गया। यह अभियान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला।

    अभियान उप नगर आयुक्त पारुल सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की और आरआईटी थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह की मौजूदगी में चलाया गया। कई दुकानदारों ने स्वयं भी सुबह से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था, जबकि अवैध दुकानों और ठेलों को मशीनों से जमींदोज कर दिया गया।

    दुकानदारों में आक्रोश, नुकसान का आरोप 

    अचानक हुई कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों में भारी आक्रोश देखने को मिला। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें पूर्व सूचना नहीं दी गई और सामान हटाने का पर्याप्त मौका भी नहीं मिला, जिससे उनका कीमती सामान नष्ट हो गया। कई दुकानदारों ने लाखों रुपये के नुकसान का दावा किया है और अपनी आजीविका पर संकट की बात कही है।

    फिलहाल प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और शहर में सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सिटी एसपी, अपर उपायुक्त, सिविल सर्जन, डीटीओ, उप नगर आयुक्त (जेएनएसी), जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित विद्युत, अग्निशमन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 