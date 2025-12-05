प्रदीप बलमुचू ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगी सफाई, कहा- दिल्ली प्रवास पर चुप्पी से भ्रम की स्थिति
कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके दिल्ली दौरे पर सफाई मांगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की चुप्पी से भ्रम की स्थिति प ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी,घाटशिला। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार बलमुचू ने झारखंड के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर सीएम हेमंत सोरेन से चुप्पी तोड़ने की बात कही।
प्रदीप बलमुचू ने कहा कि सीएम तीन दिन के दिल्ली प्रवास से लौट आए हैं, लेकिन वे वहां क्या करने गए थे, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस बीच, गठबंधन सरकार को लेकर कई तरह की खबरें आने लगी है।
सीएम की चुप्पी से भ्रम पैदा हो रहा
सीएम दिल्ली से लौट आए लेकिन इन घटनाक्रमों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया या अपने दिल्ली प्रवास पर अबतक कुछ बयान नहीं जारी किया है। वे झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री से लेकर अन्य विभागीय मंत्रियों से जरूर मिल सकते है।
इसमें कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन अगर वे किसी से मिले हैं तो किन मुद्दों को लेकर मिले, ये भी जनता के बीच आना चाहिए, इसका भी खुलासा होना चाहिए, ताकि जनता के बीच गठबंधन सरकार को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वह दूर हो सके। अब तक सीएम की चुप्पी से भ्रम पैदा हो रहा है, जिसे उन्हें दूर करना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।