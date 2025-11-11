POTKA के सरमंदा पत्थर खदान में ACCIDENT, हाईवा की चपेट में आकर दो मजदूरों की मौत

संवाद सूत्र, पोटका। झारखंड के पोटका थाना क्षेत्र के सरमंदा स्थित पत्थर खदान में मंगलवार अपराह्न हादसा हो गया। खनन के दौरान हाईवा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे दो मजदूरों की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान शुभोजित गोप (30) और टुकलू सरदार (28) के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौजा सरमंदा में सुजित कुमार मंडल को लगभग तीन एकड़ भूमि पर पत्थर खनन का लीज प्राप्त है।

मंगलवार दोपहर खनन कार्य समाप्त होने के बाद हाईवा (JH05U-6288) में बोल्डर लोड कर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वाहन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और वह पीछे की ओर लुढ़कने लगा।

बताया गया कि शुभोजित गोप वाहन के केबिन में और टुकलू सरदार हाईवा के डाले में मौजूद था। वाहन के अनियंत्रित होने पर दोनों ने नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी हाईवा पलट गया और दोनों मजदूर उसके नीचे दब गए।