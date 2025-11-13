RURAL डाक सेवक की नौकरी बनी कमाई का जरिया : 20 हजार की घूस के जाल में फंसे दो OFFICER, हजारीबाग से शुरू हुई जांच TELCO तक पहुंची

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। POSTAL DEPARTMENT में भ्रष्टाचार के तार हजारीबाग से लेकर जमशेदपुर तक पहुंच गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए सरायकेला अनुमंडल के डाक निरीक्षक दीवाकर कुमार दीपक को जमशेदपुर के टेल्को स्थित राक गार्डेन के पास एक बस्ती से गिरफ्तार किया।

यह कार्रवाई हजारीबाग में रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए पोस्टल असिस्टेंट रंजन दास से हुई पूछताछ के बाद की गई। दोनों अधिकारियों पर ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पद पर चयनित एक युवक से ज्वाइनिंग दिलाने के एवज में 20 हजार रुपये की घूस मांगने का आरोप है।

कैसे शुरू हुआ मामला

सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, सरायकेला के कमलपुर शाखा डाकघर में एक युवक का चयन ग्रामीण डाक सेवक के पद पर हुआ था। जब वह नियुक्ति के बाद ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा, तो पोस्टल असिस्टेंट रंजन दास और डाक निरीक्षक दीवाकर कुमार दीपक ने उससे 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी।

पीड़ित युवक ने यह शिकायत 11 नवंबर को सीबीआई के पास दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में जाल बिछाया और पोस्टल असिस्टेंट रंजन दास को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया।

टेल्को में छापेमारी और गिरफ्तारी

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में रंजन ने अपने वरिष्ठ अधिकारी दीवाकर कुमार दीपक की संलिप्तता का खुलासा किया। रंजन दास के बयान के आधार पर सीबीआई की दूसरी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर के टेल्को इलाके में दबिश दी।

देर शाम टीम ने राक गार्डेन के पास स्थित बस्ती में छिपे डाक निरीक्षक दीवाकर कुमार दीपक को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने उनके घर की तलाशी भी ली, जिसमें कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं।

डाक विभाग में दहशत

दो डाक अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही सरायकेला डाक मंडल में दहशत है। विभागीय अधिकारी अब यह जानने में जुटे हैं कि क्या इससे पहले भी इस तरह की वसूली की घटनाएं हुई हैं।

सीबीआई दोनों अधिकारियों से लगातार पूछताछ कर रही है और इस घूसखोरी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या यह रिश्वतखोरी का एक संगठित गिरोह है।

यह भी जानने का प्रयास कर रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक पदों पर नियुक्ति के दौरान उम्मीदवारों से पैसे वसूलता था। दोनों अधिकारियों को रांची स्थित सीबीआई विशेष अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।