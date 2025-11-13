Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RURAL डाक सेवक की नौकरी बनी कमाई का जरिया : 20 हजार की घूस के जाल में फंसे दो OFFICER, हजारीबाग से शुरू हुई जांच TELCO तक पहुंची

    By Jitendra Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:23 PM (IST)

    जमशेदपुर में सीबीआई ने डाक विभाग के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। सरायकेला के डाक निरीक्षक दिवाकर कुमार दीपक और पोस्टल असिस्टेंट रंजन दास पर ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चयनित युवक से रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने हजारीबाग में रंजन दास को रंगेहाथ पकड़ा, जिसके बाद टेल्को में छापेमारी कर दीपक को गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो।

     
    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। POSTAL DEPARTMENT में भ्रष्टाचार के तार हजारीबाग से लेकर जमशेदपुर तक पहुंच गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए सरायकेला अनुमंडल के डाक निरीक्षक दीवाकर कुमार दीपक को जमशेदपुर के टेल्को स्थित राक गार्डेन के पास एक बस्ती से गिरफ्तार किया। 
     
    यह कार्रवाई हजारीबाग में रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए पोस्टल असिस्टेंट रंजन दास से हुई पूछताछ के बाद की गई। दोनों अधिकारियों पर ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पद पर चयनित एक युवक से ज्वाइनिंग दिलाने के एवज में 20 हजार रुपये की घूस मांगने का आरोप है। 

    कैसे शुरू हुआ मामला 

    सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, सरायकेला के कमलपुर शाखा डाकघर में एक युवक का चयन ग्रामीण डाक सेवक के पद पर हुआ था। जब वह नियुक्ति के बाद ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा, तो पोस्टल असिस्टेंट रंजन दास और डाक निरीक्षक दीवाकर कुमार दीपक ने उससे 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। 
     
    पीड़ित युवक ने यह शिकायत 11 नवंबर को सीबीआई के पास दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में जाल बिछाया और पोस्टल असिस्टेंट रंजन दास को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। 

    टेल्को में छापेमारी और गिरफ्तारी  

    गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में रंजन ने अपने वरिष्ठ अधिकारी दीवाकर कुमार दीपक की संलिप्तता का खुलासा किया। रंजन दास के बयान के आधार पर सीबीआई की दूसरी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर के टेल्को इलाके में दबिश दी। 
     
    देर शाम टीम ने राक गार्डेन के पास स्थित बस्ती में छिपे डाक निरीक्षक दीवाकर कुमार दीपक को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने उनके घर की तलाशी भी ली, जिसमें कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। 

    डाक विभाग में दहशत 

    दो डाक अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही सरायकेला डाक मंडल में दहशत है। विभागीय अधिकारी अब यह जानने में जुटे हैं कि क्या इससे पहले भी इस तरह की वसूली की घटनाएं हुई हैं। 
     
    सीबीआई दोनों अधिकारियों से लगातार पूछताछ कर रही है और इस घूसखोरी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या यह रिश्वतखोरी का एक संगठित गिरोह है। 
     
    यह भी जानने का प्रयास कर रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक पदों पर नियुक्ति के दौरान उम्मीदवारों से पैसे वसूलता था। दोनों अधिकारियों को रांची स्थित सीबीआई विशेष अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें