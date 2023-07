रेलवे ने जनरल डिब्‍बे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत सभी ट्रेनों के जनरल डिब्बों के सामने काउंटर लगाए जाएंगे जिसमें कम रेट पर अच्‍छा खाना मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोन को आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए महज 20 से 50 रुपये तक खर्च करने होंगे।

जनरल डिब्‍बे में सफर कर रहे यात्रियों को रेलवे ने दी खुशखबरी।

Your browser does not support the audio element.

जासं, जमशेदपुर। टाटानगर सहित रेलवे के पांच जोन के 64 स्टेशनों पर जल्द ही सामान्य डिब्बों के यात्रियों को किफायती कीमतों पर जनता मील (भोजन) व पानी (200 एमएल) की ग्लास मिलेंगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोन को आदेश जारी कर दिया है। सामान्‍य डिब्‍बों के सामने रखे जाएंगे काउंटर आदेश के तहत सभी ट्रेनों के जनरल डिब्बों के सामने प्रायोगिक तौर पर छह माह के लिए इस तरह के काउंटर संचालित किए जाएंगे। इसमें यात्रियों को जनता मिल, स्नैक्स, काॅम्बो भोजन दिए जाएंगे। आदेश के तहत इन भोजन की आपूर्ति आईआरसीटीसी की रसोई, रिफ्रेशमेंट रूम व जन आहार के माध्यम से किए जाएंगे। इन काउंटरों का स्थान जोनल रेलवे द्वारा तय किया जाएगा, ताकि इन्हें सामान्य डिब्बों के सामने रखा जा सके। इन स्‍टेशनों पर लगाए जाएंगे काउंटर रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां संचालित आईआरसीटीसी इकाइयों को निर्देश दें व उचित समन्वय के साथ इस तरह की सेवाएं जल्द लागू करें। नई व्यवस्था नार्थ जोन के 10, ईस्ट जोन के सबसे ज्यादा 29, साउथ सेंट्रल जोन के तीन, साउथ जोन के नौ और वेस्ट जोन के 13 स्टेशनों पर प्रभावी होगी। इकनोमी मिल: 20 रुपये (जीएसटी सहित) : सात पूरी (175 ग्राम), आलू की सूखी सब्जी (150 ग्राम), आचार (12 ग्राम) खाना : 50 रुपये (जीएसटी सहित) : साउथ इंडियन राइस/राजमा या छोले-चावल/खिचड़ी या पूरी भाजी या मसाला डोसा। ईस्ट जोन के टाटानगर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, रांची, बख्तियारपुर, मोकामा, बक्सर, किउल, नरकटियागंज, समस्तीपुर, रक्सौल, धनबाद, दुर्गापुर, आसनसोल, सालडीह, मधुपुर, जसीडीह, बालासोर, खड़गपुर, हिजली, रामपुरहाट, कटिहार, कामाख्या सहित अन्य स्‍टेशनों पर यह सुविधा मिलेगी।

Edited By: Arijita Sen