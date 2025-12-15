जमशेदपुर में बिना सूचना के खोदी सड़क, 50 हजार की आबादी परेशान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। परसुडीह की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुख्य सड़क पर मकदुमपुर फाटक के समीप बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिया निर्माण के लिए गड्ढा खोद दिया गया।

प्रशासन की इस अदूरदर्शिता के कारण रविवार को पूरे दिन इलाके में अफरा-तफरी मची रही और करीब 50 हजार की आबादी का संपर्क मुख्य शहर से बाधित हो गया।

सड़क के बीचोबीच गड्ढा होने और किसी भी तरह का वैकल्पिक मार्ग (डायवर्जन) नहीं बनाए जाने से राहगीरों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। मस्जिद के पास रास्ता ब्लाक होने से लोग घंटों जाम में फंसे रहे।

मजबूरी में वाहन चालकों को ग्वालापट्टी और करनडीह के संकरे रास्तों का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन मार्गों पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया और गाड़ियां रेंगती नजर आईं।

सड़क जाम के साथ-साथ स्थानीय लोगों पर पानी का संकट भी टूट पड़ा है। शनिवार रात करीब आठ बजे खुदाई के दौरान जेसीबी की चपेट में आकर पानी की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे मकदुमपुर समेत आसपास के बड़े इलाके में जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है।