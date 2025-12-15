जमशेदपुर में बिना सूचना के खोदी सड़क, 50 हजार की आबादी परेशान
जमशेदपुर के परसुडीह में मकदुमपुर फाटक के पास बिना सूचना के पुलिया निर्माण के लिए सड़क खोद दी गई, जिससे 50 हजार की आबादी प्रभावित हुई। सड़क के बीच गड्ढ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। परसुडीह की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुख्य सड़क पर मकदुमपुर फाटक के समीप बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिया निर्माण के लिए गड्ढा खोद दिया गया।
प्रशासन की इस अदूरदर्शिता के कारण रविवार को पूरे दिन इलाके में अफरा-तफरी मची रही और करीब 50 हजार की आबादी का संपर्क मुख्य शहर से बाधित हो गया।
सड़क के बीचोबीच गड्ढा होने और किसी भी तरह का वैकल्पिक मार्ग (डायवर्जन) नहीं बनाए जाने से राहगीरों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। मस्जिद के पास रास्ता ब्लाक होने से लोग घंटों जाम में फंसे रहे।
मजबूरी में वाहन चालकों को ग्वालापट्टी और करनडीह के संकरे रास्तों का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन मार्गों पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया और गाड़ियां रेंगती नजर आईं।
सड़क जाम के साथ-साथ स्थानीय लोगों पर पानी का संकट भी टूट पड़ा है। शनिवार रात करीब आठ बजे खुदाई के दौरान जेसीबी की चपेट में आकर पानी की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे मकदुमपुर समेत आसपास के बड़े इलाके में जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है।
स्थानीय निवासियों में इस अव्यवस्था को लेकर गहरा आक्रोश है। अभिभावकों की चिंता यह है कि सोमवार को स्कूल खुलने पर बसों और वैन का आवागमन कैसे होगा।
लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द रास्ता दुरुस्त किया जाए ताकि जनजीवन सामान्य हो सके।
