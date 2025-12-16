बर्फीली वादियों सा एहसास देता है पहाड़भांगा, पिकनिक स्पॉट बना सैलानियों की पहली पसंद

संवाद सूत्र, पोटका। दिसंबर महीने के आते ही पिकनिक और सैर-सपाटे के शौकीन लोग मनोरम स्थलों की तलाश में निकल पड़ते हैं। ऐसे में जमशेदपुर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर पोटका प्रखंड के शंकरदा पंचायत के पूर्व में स्थित पहाड़भांगा सैलानियों की पहली पसंद है।

प्राकृतिक वादियों, झरनों और घने जंगलों से घिरा यह स्थल दिसंबर और जनवरी महीने में पर्यटकों से गुलजार हो जाता है। हर साल सर्दियों के मौसम में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा के विभिन्न जिलों से लाखों की संख्या में सैलानी पहाड़भांगा पहुंचते हैं।

यहां का कल-कल करता बहता झरना, सफेद पत्थरों के बीच आईने की तरह साफ जल और चारों ओर फैली हरियाली लोगों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। झरने से होकर बहता जल इतना स्वच्छ होता है कि पानी के अंदर तैरती मछलियां तक साफ दिखाई देती हैं।

सफेद पत्थरों और पहाड़ों से घिरा यह इलाका कई बार सैलानियों को जम्मू-कश्मीर की बर्फीली वादियों का अहसास कराता है। यही कारण है कि पिकनिक मनाने के साथ-साथ लोग यहां सेल्फी लेने और खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुंचते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में यहां दर्जनों एल्बम और वीडियो शूटिंग भी हो चुकी है, जिससे इसकी पहचान और बढ़ी है। पहाड़भांगा के आसपास का प्राकृतिक वातावरण इतना शांत और मनोरम है कि परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने के लिए यह आदर्श स्थल माना जाता है।

झरने के समीप बना बड़ा सपाट मैदान पिकनिक के लिए बेहद उपयुक्त है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। अब इस क्षेत्र में छठ पूजा के अवसर पर भी श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है।

हालांकि, सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। पोटका थाना की ओर से लगातार गश्त की जाती है और झरने में नहाने को लेकर चेतावनी संबंधी सूचना पट्ट लगाए गए हैं।

अब तक झरने में नहाने के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है, जिसके मद्देनजर स्थानीय गोताखोरों को भी तैनात रखा जाता है।

कुल मिलाकर पहाड़भांगा प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और रोमांच का ऐसा संगम है, जो हर साल सर्दियों में सैलानियों को बार-बार अपनी ओर आकर्षित करता है।