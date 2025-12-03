ओडिशा रोड पर चला खनन विभाग का विशेष जांच अभियान, बिना चालान बालू लदा एक हाईवा जब्त; ड्राइवर फरार
ओडिशा रोड पर खनन विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान, बिना चालान के बालू ले जा रहा एक हाईवा जब्त किया गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। खन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पोटका। ओडिशा रोड से बालू के अवैध परिवहन पर लगाम कसने के उद्देश्य से जिला खनन विभाग ने मंगलवार की देर रात विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान माइनिंग इंस्पेक्टर की टीम ने बिना चालान बालू लेकर जा रहे एक हाईवा को पकड़ा।
जांच के दौरान जब वाहन चालक से चालान एवं संबंधित कागजात मांगे गए तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर हाईवा छोड़कर फरार हो गया।
बिना कागजात तीन हाईवा बालू पकड़े
माइनिंग इंस्पेक्टर की कार्रवाई में बालू लदे हाईवा को जब्त करते हुए कोवाली थाना को सौंप दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बताया गया कि इससे पूर्व भी कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान द्वारा बिना कागजात तीन हाईवा बालू पकड़े जा चुके हैं, जिन पर खनन विभाग द्वारा केस दर्ज है, हालांकि नवीन मामले में अभी तक माइनिंग विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है।
स्थानीय लोगों के अनुसार ओडिशा से बड़े पैमाने पर रात के अंधेरे में बालू का अवैध परिवहन किया जाता है। खनन विभाग की ढिलाई के कारण यह अवैध धंधा फल-फूल रहा है, जिससे झारखंड सरकार को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है।
