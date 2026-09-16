कुख्यात शूटर सागर सिंह निरसा मुठभेड़ में गिरफ्तार, नीरज सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी

जासं, जमशेदपुर। झारखंड के अपराध जगत में कुख्यात शूटर सागर सिंह उर्फ शिबू को धनबाद पुलिस ने निरसा इलाके में हुई एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस और अपराधियों के बीच हुई इस आमने-सामने की फायरिंग में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शूटर के पैर में गोली लगी है।

गंभीर रूप से घायल शूटर को धनबाद पुलिस अभेद्य सुरक्षा घेरे में अस्पताल ले आई है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज जारी है।

गुप्त सूचना पर घेराबंदी, अपराधियों ने झोंकी आग

पुलिस सूत्रों के अनुसार, धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार को सटीक गुप्त सूचना मिली थी कि सागर सिंह अपने अन्य शार्प शूटर साथियों के साथ निरसा के एक गुप्त ठिकाने पर एकत्र हुआ है और कोयलांचल में किसी हाई-प्रोफाइल मर्डर या बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है।



