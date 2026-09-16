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कुख्यात शूटर सागर सिंह निरसा मुठभेड़ में गिरफ्तार, नीरज सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी

By Digital Desk Edited By: Sanjeev Kumar
Published: Wed, 16 Sep 2026 07:54 PM (IST)

धनबाद पुलिस ने कुख्यात शूटर सागर सिंह उर्फ शिबू को निरसा में एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ...और पढ़ें

पुलिस और अपराधियों के बीच हुई इस आमने-सामने की फायरिंग में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शूटर के पैर में गोली लगी है।

पुलिस और अपराधियों के बीच हुई इस आमने-सामने की फायरिंग में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शूटर के पैर में गोली लगी है। 

HighLights

  1. कुख्यात शूटर सागर सिंह निरसा में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार।

  2. पुलिस की जवाबी फायरिंग में सागर सिंह के पैर में गोली लगी।

  3. वह नीरज सिंह और निखार सबलोक हत्याकांड में मुख्य आरोपी था।

जासं, जमशेदपुर। झारखंड के अपराध जगत में कुख्यात शूटर सागर सिंह उर्फ शिबू को धनबाद पुलिस ने निरसा इलाके में हुई एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 
 
पुलिस और अपराधियों के बीच हुई इस आमने-सामने की फायरिंग में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान शूटर के पैर में गोली लगी है। 
 
गंभीर रूप से घायल शूटर को धनबाद पुलिस अभेद्य सुरक्षा घेरे में अस्पताल ले आई है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज जारी है।
 

गुप्त सूचना पर घेराबंदी, अपराधियों ने झोंकी आग

पुलिस सूत्रों के अनुसार, धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार को सटीक गुप्त सूचना मिली थी कि सागर सिंह अपने अन्य शार्प शूटर साथियों के साथ निरसा के एक गुप्त ठिकाने पर एकत्र हुआ है और कोयलांचल में किसी हाई-प्रोफाइल मर्डर या बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है।

सूचना की पुष्टि होते ही एसएसपी के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम (SIT) ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को घिरता देख बेखौफ अपराधियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 
 
आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस की जवाबी गोलीबारी में एक गोली सागर सिंह के पैर में लगी और वह वहीं गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले उसके अन्य साथियों की तलाश में सघन छापेमारी जारी है।
 

दो हाई-प्रोफाइल मर्डर केस का मुख्य साजिशकर्ता

गिरफ्तार सागर सिंह उर्फ शिबू का आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड बेहद सनसनीखेज और खौफनाक रहा है:

  •     नीरज सिंह हत्याकांड (धनबाद): वह धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और उनके साथियों की दिनदहाड़े की गई नृशंस हत्या के मुख्य शूटरों में शामिल था।
  •     निखार सबलोक मर्डर (जमशेदपुर): कदमा में हुए चर्चित कारोबारी निखार सबलोक हत्याकांड में भी वह वांछित (वांटेड) चल रहा था।


अंतरप्रांतीय आपराधिक नेटवर्क पर कसता शिकंजा

एसएसपी प्रभात कुमार का कहना है कि सागर सिंह की समय रहते गिरफ्तारी से राज्य में वर्चस्व की जंग और रंजिश को लेकर रची जा रही एक बेहद खतरनाक साजिश विफल हो गई है। 
 
अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पुलिस रिमांड पर लेकर उससे अंतरप्रांतीय हथियार सप्लायरों और उसे संरक्षण देने वाले आकाओं के बारे में कड़ी पूछताछ करेगी।

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