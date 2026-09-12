Nikhar Murder: सरायकेला-जमशेदपुर एसआईटी ने कोलकाता में मारा छापा, महिला समेत 2 गिरफ्तार, हथियार बरामद
चांडिल में व्यवसायी निखार सबलोक हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सरायकेला और जमशेदपुर पुलिस की संयुक्त एसआईटी ...और पढ़ें
HighLights
व्यवसायी निखार सबलोक हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
कोलकाता से एक महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में।
संयुक्त एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की कार्रवाई।
कोलकाता से गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड
पकड़े गए आरोपियों में कोलकाता के पामापुकुर निवासी अयान गुप्ता (37) और बेलेघाटा थाना क्षेत्र की ट्विंकल दास उर्फ मिमी दास (30) शामिल हैं। शनिवार को झारखंड पुलिस दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर चांडिल लेकर पहुंची।
संयुक्त SIT ने की कार्रवाई
मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार
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