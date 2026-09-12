Nikhar Murder: सरायकेला-जमशेदपुर एसआईटी ने कोलकाता में मारा छापा, महिला समेत 2 गिरफ्तार, हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, चांडिल । सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित टेंथ माइल स्टोन होटल में व्यवसायी निखार सबलोक की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

सरायकेला और जमशेदपुर पुलिस की संयुक्त एसआईटी (SIT) ने कोलकाता में छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

कोलकाता से गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड

पकड़े गए आरोपियों में कोलकाता के पामापुकुर निवासी अयान गुप्ता (37) और बेलेघाटा थाना क्षेत्र की ट्विंकल दास उर्फ मिमी दास (30) शामिल हैं। शनिवार को झारखंड पुलिस दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर चांडिल लेकर पहुंची।



