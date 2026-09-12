लाॅरेंस बिश्नोई को पति मानने वाली महिला बाउंसर जयपुर से गिरफ्तार, दो लोगों को हत्या की धमकी देने पर UP पुलिस का एक्शन

जागरण संवाददाता, शामली। अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष समेत दो लोगों ने लाॅरेंस बिश्नोई के खिलाफ टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद खुद को लाॅरेंस की पत्नी बताकर इन दोनों लोगों को हत्या की धमकी देने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

महिला ने आठ साल पहले अपने पति को तलाक दे दिया था और पांच बच्चों के साथ जयपुर में रहती है। महिला ने दावा किया कि उसने मन से ही लाॅरेंस से शादी कर रखी है और लाॅरेंस के खिलाफ जो भी बोलेगा वह उसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी।

शनिवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता के दौरान एसपी एनपी सिंह ने बताया कि नौ सितंबर को गांव जंधेड़ी निवासी मुकुल चौधरी ने पुलिस को शिकायत दी थी। अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष मुकुल का कहना था कि महिला ने वाट्सएप और मैसेंजर के जरिए फोन कर खुद को लाॅरेंस बिश्नोई की पत्नी बताते हुए हत्या की धमकी दी।

युवक को महिला ने हथियारों के साथ फोटो भी भेजे थे। दरअसल, मुकुल ने अंकित की तेरहवीं के दौरान लाॅरेंस और गोगी गैंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद यू-ट्यूबर नीरज और मुकुल को यह धमकियां मिलने लगीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी थी।

तकनीकी जांच और लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस टीम ने महेश नगर (जयपुर) के विजय नगर-दो से मूलरूप से बिहार के बक्सर निवासी 45 वर्षीय बिंदु देवी को गिरफ्तार कर लिया। बिंदु माल आदि में बाउंसर का काम करती है। वह आठ साल से लारेंस को अपना पति मानती है, हालांकि उसका कहना है कि आज तक लारेंस या उसके गिरोह के किसी सदस्य से मुलाकात नहीं हुई है।