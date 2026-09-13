Nikhar Murder Case: 5 हजार रुपये के लिए जासूसी! कोलकाता से गिरफ्तार ट्रैफिक सार्जेंट और गार्ड भेजते थे लोकेशन

जासं, जमशेदपुर। शहर के चर्चित व्यवसायी निखार सबलोक हत्याकांड में पुलिस की जांच अब मोबाइल लोकेशन और जासूसी नेटवर्क की कड़ी पर केंद्रित हो गई है।

चांडिल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोलकाता के बेलियाघाटा में कार्यरत ट्रैफिक सार्जेंट अयान गुप्ता और गार्ड ट्वींकल दास उर्फ मीमी दास को गिरफ्तार किया है।

10 सितंबर को की गई इस गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब दोनों को रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है।

लोकेशन के बदले मिलते थे 5 से 7 हजार रुपये

पुलिस अनुसंधान में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी अयान और ट्वींकल मुख्य साजिशकर्ता सोनारी खूंटाडीह निवासी अशोक सिंह राघव को लक्षित व्यक्तियों की मोबाइल लोकेशन उपलब्ध कराते थे।

इनके निशाने पर निखार सबलोक के अलावा मानगो निवासी गणेश सिंह और बागबेड़ा के मोनू सिंह भी थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक लोकेशन ट्रेस करने और शेयर करने के बदले दोनों को 5,000 से 7,000 रुपये का भुगतान किया जाता था।

हत्या से एक महीने पहले से रखी जा रही थी नजर

जांच में 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच कई बार लोकेशन ट्रेस किए जाने के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। इससे साफ है कि निखार की हर गतिविधि पर हत्या से काफी पहले से नजर रखी जा रही थी।



24 अगस्त को जिस दिन वारदात हुई, उस दिन दोपहर में निखार के मोबाइल की लोकेशन चार बार ट्रेस की गई थी।