अब धातुओं की कुंडली और ईंधन की ताकत मापेगा NIT Jamshedpur, उद्योगों की जटिल समस्या सुलझाने में अहम

क्या है: यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से लैस सुपरफास्ट 3डी प्रिंटर है।

विशेषता: यह सामान्य प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि कार्बन फाइबर और नायलान जैसे सख्त मैटेरियल से भी मजबूत पुर्जे मिनटों में छाप सकता है।

उपयोग: ड्रोन के हल्के और मजबूत ढांचे, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोटोटाइप और कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाने में यह क्रांति लाएगा।



3. आप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर

क्या है: यह धातुओं का डीएनए टेस्ट करने वाली मशीन है। यह प्रकाश की तरंगों से धातु की पहचान करती है।

विशेषता: यह बता सकती है कि किसी लोहे या स्टील के टुकड़े में कौन सा तत्व (जैसे कार्बन, सल्फर) कितनी मात्रा में मिला है।

उपयोग: टाटा स्टील जैसी कंपनियों और मेटल रिसर्च के लिए यह वरदान है। इससे यह पता चलेगा कि कोई धातु कितनी शुद्ध और टिकाऊ है।



4. आक्सीजन बाम्ब कैलोरीमीटर

क्या है: यह किसी भी ईंधन (कोयला, पेट्रोल या बायोमास) की असली ताकत यानी ऊर्जा मापने का यंत्र है।

विशेषता: यह एक बंद चैंबर में ईंधन को जलाकर यह सटीक गणना करता है कि उससे कितनी गर्मी (कैलोरी) पैदा होगी।

उपयोग: नए प्रकार के बायो-फ्यूल (जैव ईंधन) बनाने और रॉकेट प्रोपेलेंट (ईंधन) की क्षमता जांचने में इसका उपयोग होगा।



5. रियोमीटर

क्या है: यह तरल और अर्द्ध-तरल पदार्थों (जैसे जेल, पेस्ट या पेंट) के बहने की क्षमता को मापता है।

विशेषता: यह बताता है कि तापमान या दबाव बदलने पर कोई लिक्विड कैसे बर्ताव करेगा।

उपयोग: बेहतरीन क्वालिटी का पेंट, इंजन आयल, टूथपेस्ट, और कंक्रीट मिक्स बनाने के रिसर्च में यह मशीन निर्णायक साबित होगी।



6. एयर जेट इरोजन टेस्टर

क्या है: यह आंधी-तूफान या तेज हवा में उड़ने वाले कणों से किसी सतह को होने वाले नुकसान की जांच करता है।

विशेषता: यह मशीन तेज गति से हवा और रेत के कणों को किसी धातु या कोटिंग पर मारती है ताकि उसकी घिसने की क्षमता जांची जा सके।

उपयोग: विमानों के पंख, विंड टरबाइन और जेट इंजन के ब्लेड कितनी जल्दी खराब होंगे, इसकी जांच इसी मशीन से होती है।