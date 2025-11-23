'नया श्रम कानून नियोक्ताओं को देगा छटनी करने की छूट', बोले इंटक के राष्ट्रीय महासचिव विजय

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। नए श्रम कानून में अनिवार्यता सीमा को 300 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों तक घटाने का प्रस्ताव बेहद चिंताजनक है। इस बदलाव से छोटे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के अधिकार सीधे प्रभावित होंगे।

इस तरह का प्रस्ताव साफ दिखाता है कि सरकार बड़े उद्योगों-नियोक्ताओं को मनमाने नियुक्ति व छटनी के लिए ज्यादा छूट देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह कहना है इंटक के राष्ट्रीय सचिव सह सिंहभूम असिंगठित कामगार यूनियन के अध्यक्ष विजय खां का। उनका कहना है कि इस तरह के कानून का सीधा असर मजदूरों के नौकरी की सुरक्षा, कार्य परिस्थितियों व न्यायसंगत व्यवहार पर पड़ेगा।