    National herald केस ने बढ़ाया सियासी तापमान, जमशेदपुर में कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, पुलिस ने संभाला हालात

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जमशेदपुर में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स् ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुवार को साकची स्‍थति भाजपा कार्यालय के सामने धक्‍का-मुक्‍की करते कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद जमशेदपुर में राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया। इस फैसले के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साकची स्थित भाजपा कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। 
     
    प्रदर्शन के दौरान सड़क पूरी तरह अखाड़े में तब्दील हो गई और नारेबाजी से पूरा इलाका गूंज उठा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई करने का आरोप लगाया। 
     
    कार्यकर्ताओं का कहना था कि नेशनल हेराल्ड मामला लोकतंत्र की आवाज दबाने की साजिश है। जैसे-जैसे प्रदर्शन तेज होता गया, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को भाजपा कार्यालय के आसपास तैनात कर दिया गया। 

    धरना-प्रदर्शन के दौरान उस समय तनाव और बढ़ गया जब कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। दोनों पक्षों की ओर से तीखी नारेबाजी हुई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कांग्रेस के दो झंडे फाड़े जाने की भी सूचना है, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। 

    हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस की सतर्कता से किसी बड़ी घटना को टाल दिया गया। 
     
    करीब आधे घंटे तक चले इस धरना-प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्वक वहां से हट गए। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी साकची क्षेत्र में कुछ देर तक तनावपूर्ण शांति बनी रही। 
     
    पुलिस प्रशासन ने एहतियातन इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने कथित राजनीतिक उत्पीड़न बंद नहीं किया तो आगे भी आंदोलन तेज किया जाएगा।