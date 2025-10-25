पूर्वी सिंहभूम में नाग देवता की पूजा का अनोखा चलन, जानें क्या है इसकी परंपरा के पीछे की आस्था
जमशेदपुर के तेलुगु समाज ने कार्तिक मास की चतुर्थी को नागल चौती मनाई, जिसमें नाग देवता की पूजा की गई। लोग सांप के बिलों की पूजा करते हैं, जिससे कान दर्द से राहत मिलती है। आंध्र प्रदेश की यह पुरानी परंपरा पूर्वी सिंहभूम में भी मनाई जाती है। इस दिन, लोग सर्प देवता से परिवार की शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और बिलों पर दूध और मिठाई चढ़ाते हैं।
पारंपरिक विधि से होती है सांप के बिलों की पहचान : तेलुगु समाज के लोग सांप के बिलों की पहचान एक या दो दिन पूर्व ही कर लेते हैं। इस बिल की पहचान पारंपरिक विधि के द्वारा की जाती है। पार्क, जंगल या खुले मैदानों में बने मिट्टी के टीलों के ऊपरी हिस्से को हल्का काटा जाता है। इसके बाद पत्थर एवं कम से कम दस फीट लंबा डंडा डाला जाता है। जब ये वस्तुएं भीतर समा जाती हैं और दिखाई नहीं देतीं, तो उस स्थान को सर्प का असली बिल माना जाता है।
पटाखे और फुलझरियों से गूंज उठा वातावरण : नागल चौती के दिन पटाखे फोड़ने और फुलझरी जलाने की भी परंपरा है। इसका उद्देश्य सांपों को बिल से बाहर निकालना होता है ताकि पूजा सुरक्षित रूप से की जा सके। इस अवसर पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने श्रद्धा और उत्साह से भाग लिया। समाज के प्रबुद्ध लोग एवं विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश की इस परंपरा को जमशेदपुर के तेलुगु समाज के सदस्य आज भी जीवित रखे हुए हैं। भक्ति, परंपरा और आनंद का संगम बना नागल चौती का पर्व न केवल सर्पदेवता की आराधना का प्रतीक है, बल्कि यह समाज में सांपों और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को भी जीवंत करता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।