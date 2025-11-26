Duty पर निकले युवक की मिली संदिग्ध मौत की खबर, परिवार में मचा कोहराम
आदित्यपुर के कुलुपटांगाबस्ती में मनीष वाजपेयी नामक एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी ने पुलिस को जांच के लिए आवेदन दिया है। परिजनों के अनुसार, मनीष ड्यूटी के लिए निकले थे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत की खबर मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, आदित्यपुर। आरआईटी थाना क्षेत्र के कुलुपटांगाबस्ती में रहने वाले मनीष वाजपेयी (36) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
रिंकू कुमारी ने आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पति की स्वाभाविक मौत नहीं हुुई है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जांच की मांग की है।
पुलिस ने आवेदन प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने घटना स्थल, कंपनी परिसर, तथा मनीष के साथ अंतिम समय में मौजूद रहे लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।