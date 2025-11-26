Language
    Duty पर निकले युवक की मिली संदिग्ध मौत की खबर, परिवार में मचा कोहराम

    By Abhay Labh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    आदित्यपुर के कुलुपटांगाबस्ती में मनीष वाजपेयी नामक एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी ने पुलिस को जांच के लिए आवेदन दिया है। परिजनों के अनुसार, मनीष ड्यूटी के लिए निकले थे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत की खबर मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    फाइल फाेटो।

    संवाद सहयोगी, आदित्यपुर। आरआईटी थाना क्षेत्र के कुलुपटांगाबस्ती में रहने वाले मनीष वाजपेयी (36) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। 

    मृतक की पत्नी रिंकू कुमारी ने आदित्यपुर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर जांच की मांग की है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि बीते सोमवार, 24 नवंबर की रात मनीष अपने मित्र श्रीराम के साथ दोपहिया वाहन से ड्यूटी के लिए निकले थे। 
     
    अगले दिन, बुधवार रात मनीष ने घर पर फोन कर जानकारी दी कि वे भोजन करने के लिए वापस लौट रहे हैं। इसके बाद काफी समय बीत जाने पर भी वे घर नहीं पहुंचे। 
     
    जब परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की तो मनीष का मोबाइल फोन बंद मिला, जिससे परिजन चिंतित हो उठे। इसी बीच देर रात करीब 12:30 बजे टीएमएम की ओर से परिजनों को फोन पर सूचना दी गई कि मनीष की स्थिति गंभीर है और उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया है। 
     
    परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि मनीष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। यह सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया।

    रिंकू कुमारी ने आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पति की स्वाभाविक मौत नहीं हुुई है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जांच की मांग की है। 

    पुलिस ने आवेदन प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने घटना स्थल, कंपनी परिसर, तथा मनीष के साथ अंतिम समय में मौजूद रहे लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

