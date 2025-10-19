आजसू की रैली में पहुंचा बंदर, माइक छीन मंच पर जमाया कब्जा; जमकर किया हंगामा

संवाद सूत्र, घाटशिला। रविवार को आजसू के बूथ स्तरीय सम्मेलन में सूबे के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस के भाषण देने के क्रम में पोडियम में अचानक एक बंदर आकर बैठ गया। जिससे हलचल मच गई। उसी समय भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन कार्यक्रम के मंच पर पहुंचकर सोफे पर बैठने के लिए उनके पीछे से पार हो रहे थे। इस बीच बंदर पूर्व मंत्री के ठीक आगे पोड़ियम में बैठकर उन्हें देखने लगा। पोडियम में भाषण देने के लिए लगी माइक को झपटा मारकर छीन लिया।

जिसे देख कुछ देर के लिए पूर्व मंत्री सन्न रह गए। बंदर पोडियम में बैठकर कुछ देर तक उन्हें गले लगाया फिर माथे पर हाथ रखा। हालांकि इस बीच बंदर ने हल्का झपटा भी मारा। जिसे देख मंच के नीचे से लोगों ने पूर्व मंत्री को बंदर से दूर हटने को कहा। काफी देर तक बंदर पोडियम व माइक पर कब्जा जमाए बैठे रहा।

फिर कूदकर मंच पर लगे सोफे के आगे लगे टी टेबल पर बैठ गया। सोफे पर पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन समेत कई नेता बैठे थे। बंदर आजसू के एक नेता को गले लगाया। उसके कंघे से होकर सोफे पर चढ़ गया। मंच पर इधर उधर होने लगा। जिसे देख सुदेश महतो मंच के सोफे से उठकर पीछे भागे।

इस बीच बंदर मंच पर नीचे बैठ गया। कुछ लोग उसे फल देने लगे। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन सेब लेकर बंदर के पास फल देने आए तो बंदर ने उन्हें दो बार झपटा मारा। बंदर बाबूलाल के कंधे पर चढ़ने की कोशिश में झपटा मारा। सुदेश महतो ने ये देख बाबूलाल सोरेन को पीछे आने को कहा, फिर बाबूलाल सोरेन पीछे आ गए। बंदर मंच पर इधर उधर होता रहा।

सुदेश के भाषण देते ही दोबारा मंच पर पहुंच गया बंदर कैमरें की पूरी नजर बंदर पर फोकस हो गई। बंदर नीचे उतरकर कुर्सी में बैठे कई लोगों के उपर जाकर बैठ गया। उन्हें गले लगाता रहा। ऐसा देख कई लोग डरे सहमे भी नजर आए। आखिरकार काफी देर के बाद बंदर एक दरवाजे से टाउन हाल के बाहर कूद गया। जिसके तुरंत बाद टाउन हाल के तमाम गेट को बंद कर दिया गया ताकि बंदर दोबारा प्रवेश न कर पाए।

उसके बाद रामचंद्र सहिस ने दोबारा भाषण शुरू किया। अपने भाषण में बंदर के आने को शुभ संकेत बताया। जब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भाषण देना शुरू किया तो अचानक ये बंदर दोबारा मंच पर आ धमका। जिसे देख सुदेश भी चौंक गए और अपना भाषण रोका। बंदर कुछ देर बाद मंच से नीचे उतरा। इधर उधर लोगों के उपर जाकर बैठता रहा।

कई लोग सेल्फी लेते रहे। जिसके उपर बंदर बैठे रहा वे लोग उसे दुलार करते रहे ताकि वह गुस्से में न आ जाए। टाउन हाल में वह इधर उधर होते रहा और सुदेश महतो अपना भाषण देते रहे। कार्यक्रम के समाप्ति के बाद जब लोग बाहर निकलने लगे तो बंदर भी टाउन हाल से बाहर निकलकर गेट पर जाकर बैठ गया।