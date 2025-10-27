Language
    भीड़ में करता था चोरी, साकची बाजार में पुलिस ने बंगाल के युवक को 4 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:39 PM (IST)

    छठ महापर्व के दौरान साकची बाजार में भीड़ का फायदा उठाने वाले चोरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी दुर्गा सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के चार मोबाइल बरामद किए। पूछताछ में उसने संगठित गिरोह के साथ मिलकर चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है।

    मोबाइल के साथ चोर गिरफ्तार। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। छठ महापर्व के मद्देनजर साकची बाजार में बढ़ी भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले उचक्कों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

    इसी क्रम में साकची थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के उरमां निवासी दुर्गा सिंह नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें एक चोरी का मोबाइल भी शामिल है।

    जानकारी के अनुसार, आरोपी दुर्गा सिंह अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ साकची बाजार में भीड़भाड़ वाले इलाकों में सक्रिय था। वह मौके का फायदा उठाकर लोगों के मोबाइल, पर्स और चैन उड़ाने का काम करता था।

    बीते दिनों साकची बाजार में रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र चितरपुर निवासी बहादुर अली का मोबाइल चोरी हो गया था। इस मामले में उन्होंने साकची थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान आरोपी को धर दबोचा गया, जिसके पास से बहादुर अली का मोबाइल भी बरामद हुआ।

    थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। उसने स्वीकार किया है कि वह एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर विभिन्न बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस अब उसके अन्य सहयोगियों की तलाश में जुट गई है।

    इसी बीच, साकची बाजार में साधु के वेश में दो ठगों द्वारा सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह निवासी अनीता देवी और उनकी भतीजी से लगभग पांच लाख रुपये मूल्य के आभूषण ठग लिए जाने की घटना भी सामने आई है। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है।

    छठ महापर्व के दौरान बाजारों में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि वे खरीदारी या पूजा-सामग्री लेने के दौरान अपने कीमती सामानों की विशेष रूप से सुरक्षा करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें।