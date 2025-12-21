रिसर्च से इलाज तक के लिए गेम-चेंजर योजना, MGM को मिली ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ की सौगात

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मेडिकल शिक्षा, शोध और इलाज की गुणवत्ता को एक नई ऊंचाई देने की दिशा में केंद्र सरकार की वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) योजना को देशभर में एक गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है।

इसी क्रम में झारखंड में पहली बार जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को इस महत्वाकांक्षी योजना की स्वीकृति मिल गई है।

मंजूरी मिलते ही कॉलेज प्रबंधन ने इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और सभी एमबीबीएस, पीजी छात्रों के साथ-साथ प्रोफेसर व चिकित्सकों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है।

वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन केंद्र सरकार की वह पहल है, जिसके तहत देश के सरकारी शिक्षण और शोध संस्थानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल एक साझा डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महंगे सब्सक्रिप्शन के कारण किसी भी छात्र या शोधकर्ता की पढ़ाई और रिसर्च प्रभावित न हो।

30 हजार से अधिक जर्नल, वह भी पूरी तरह मुफ्त

अब तक एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल की वार्षिक कीमत 8 से 10 लाख रुपये तक होती थी। सीमित बजट के कारण अधिकांश सरकारी कॉलेज इन जर्नल को नहीं खरीद पाते थे लेकिन अब ओएनओएस योजना के तहत एमजीएम मेडिकल कॉलेज के छात्र और शिक्षक 30 हजार से अधिक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय जर्नल बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन एक्सेस कर सकेंगे। यह सुविधा 24 घंटे, कहीं से भी उपलब्ध होगी।