एमजीएम में मरीज गुुमशुुदा, चार दिन बाद भी सुुराग नहीं



जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। घाटशिला के खुटलूडीह निवासी 19 वर्षीय जेवियर खेस 19 अक्तूबर को 108 एंबुलेंस से एमजीएम मेडिकल कालेज अस्पताल लाया गया था। जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस कर्मी मरीज का पर्चा बनाकर वापस लौट गए, लेकिन जेवियर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती नहीं हुआ। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका। बुधवार को मरीज के परिजन अस्पताल पहुंचे और पूरे परिसर में उसकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसकी जानकारी मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मरीज अस्पताल से बाहर गया या किसी अन्य वार्ड में पहुंचा। अस्पताल में मरीजों की पहचान के लिए यूनिफार्म या पहचान ड्रेस का अभाव भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। चिकित्सकों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निगरानी की आवश्यकता है। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले भी एमजीएम से कई मरीज बिना बताए गायब हो चुके हैं। अक्सर मरीज बिना सूचना के अस्पताल छोड़ देते हैं।

अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि मरीज की खोज जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही अधिक जानकारी दी जाएगी।