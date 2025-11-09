एमजीएम में शुरू हुई ‘कलर कोडिंग क्लीनलिनेस’ व्यवस्था, मरीजों के लिए हर दिन नया रंग, नई ताजगी
जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के लिए सात रंगों की बेडशीट की नई व्यवस्था शुरू की गई है। हर दिन अलग रंग की बेडशीट दी जाएगी, जिससे अस्पताल में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर होगी। इस पहल से मरीजों और अस्पताल प्रशासन दोनों को लाभ होगा, और संक्रमण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक अभिनव कदम उठाया है। अब अस्पताल में सात रंगों वाले बेडशीट का उपयोग किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल काॅलेज अस्पताल में हर दिन अलग रंग का बेडशीट मरीजों को दिया जाएगा। इससे साफ-सफाई की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी।
अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, इस नई प्रणाली की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रांची स्थित स्वास्थ्य विभाग से सभी सात रंगों के बेडशीट अस्पताल पहुंच चुके हैं और सोमवार से यह सुविधा लागू की जा सकती है।
सात रंग, सात दिन: साफ-सफाई की नई पहचान
इस व्यवस्था के तहत अस्पताल में सफेद, नीला, हरा, गुलाबी, पीला, आसमानी और लैवेंडर रंगों के बेडशीट निर्धारित किए गए हैं। सप्ताह के हर दिन अलग रंग का उपयोग होगा।
इससे मरीजों और कर्मचारियों को स्वच्छता की स्थिति का आसानी से पता चलेगा। साथ ही, पुराने और नए बेडशीट की पहचान भी सरल होगी।
अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि अलग-अलग विभागों में रंगों की पहचान से मॉनिटरिंग और प्रशासनिक नियंत्रण भी आसान होगा। इसके लिए एक साप्ताहिक रंग-वार सूची तैयार की जा रही है, जो सभी वार्डों में लागू की जाएगी।
एमजीएम में संक्रमण नियंत्रण को मिलेगा बल
अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती होती है। विशेषकर उन वस्तुओं को लेकर जो मरीजों के निरंतर संपर्क में रहती हैं, जैसे कि बेडशीट।
अब तक मरीजों द्वारा समय पर बेडशीट न बदले जाने की शिकायतें आती रही हैं। नई रंग-आधारित व्यवस्था से यह समस्या काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है।
हर दिन रंग बदलने के नियम से नर्सिंग और वार्ड स्टाफ के लिए काम अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगा। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों के संपर्क में आने वाली सामग्री को नियमित रूप से बदलना संक्रमण नियंत्रण के लिए जरूरी है, इस नई पहल से एमजीएम अस्पताल में इंफेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल और अधिक मजबूत होगा।
मरीजों में बढ़ेगा भरोसा, स्वच्छता की नई मिसाल
एमजीएम अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज और जांच के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल का स्वच्छ और सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है।
अस्पताल प्रशासन का मानना है कि सात रंगों वाले बेडशीट सिस्टम से मरीजों और उनके परिजनों में यह भरोसा मजबूत होगा कि स्वच्छता को गंभीरता से लिया जा रहा है।
यह पहली बार है जब एमजीएम अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। प्रबंधन का उद्देश्य है कि स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ-साथ अस्पताल की छवि में भी सकारात्मक सुधार लाया जा सके।
सभी सात रंगों के बेडशीट अस्पताल में आ चुके हैं। सभी नर्स इंचार्जों को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। मरीजों को साफ-सुथरे और हाईजीनिक माहौल में इलाज उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। नई व्यवस्था से मरीजों के बीच भरोसा बढ़ेगा और अस्पताल की छवि में सुधार होगा।
डा. आर.के. मंधान, अधीक्षक, एमजीएम अस्पताल
