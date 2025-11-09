एमजीएम में शुरू हुई ‘कलर कोडिंग क्लीनलिनेस’ व्यवस्था, मरीजों के लिए हर दिन नया रंग, नई ताजगी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक अभिनव कदम उठाया है। अब अस्पताल में सात रंगों वाले बेडशीट का उपयोग किया जाएगा।



नई व्यवस्था के तहत महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल काॅलेज अस्पताल में हर दिन अलग रंग का बेडशीट मरीजों को दिया जाएगा। इससे साफ-सफाई की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी।



अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, इस नई प्रणाली की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रांची स्थित स्वास्थ्य विभाग से सभी सात रंगों के बेडशीट अस्पताल पहुंच चुके हैं और सोमवार से यह सुविधा लागू की जा सकती है।





सात रंग, सात दिन: साफ-सफाई की नई पहचान इस व्यवस्था के तहत अस्पताल में सफेद, नीला, हरा, गुलाबी, पीला, आसमानी और लैवेंडर रंगों के बेडशीट निर्धारित किए गए हैं। सप्ताह के हर दिन अलग रंग का उपयोग होगा।



इससे मरीजों और कर्मचारियों को स्वच्छता की स्थिति का आसानी से पता चलेगा। साथ ही, पुराने और नए बेडशीट की पहचान भी सरल होगी।



अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि अलग-अलग विभागों में रंगों की पहचान से मॉनिटरिंग और प्रशासनिक नियंत्रण भी आसान होगा। इसके लिए एक साप्ताहिक रंग-वार सूची तैयार की जा रही है, जो सभी वार्डों में लागू की जाएगी।





एमजीएम में संक्रमण नियंत्रण को मिलेगा बल अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती होती है। विशेषकर उन वस्तुओं को लेकर जो मरीजों के निरंतर संपर्क में रहती हैं, जैसे कि बेडशीट।



अब तक मरीजों द्वारा समय पर बेडशीट न बदले जाने की शिकायतें आती रही हैं। नई रंग-आधारित व्यवस्था से यह समस्या काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है।



हर दिन रंग बदलने के नियम से नर्सिंग और वार्ड स्टाफ के लिए काम अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगा। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों के संपर्क में आने वाली सामग्री को नियमित रूप से बदलना संक्रमण नियंत्रण के लिए जरूरी है, इस नई पहल से एमजीएम अस्पताल में इंफेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल और अधिक मजबूत होगा।