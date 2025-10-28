एमजीएम : जीएनएम हास्टल में हर कंपन के साथ मुंह को आ जाता है कलेजा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। साकची स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) अस्पताल परिसर में ज्यादातर पुरानी इमारतें जर्जर होने के कारण जमींदोज की जा चुकी हैं। कुछ माह पहले एक पुरानी इमारत गिरने से पांच मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद अब भी जीएनएम नर्सिंग स्कूल की छात्राएं पुराने भवन में ही रह रही हैं। अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य इस समय तेजी से चल रहा है। भारी मशीनों और ड्रिलिंग के कारण पूरे क्षेत्र में लगातार कंपन महसूस की जा रही है। इसका सीधा असर जीएनएम हास्टल पर पड़ रहा है, जहां 90 से अधिक छात्राएं रह रही हैं। छात्राओं का कहना है कि कई बार दीवारों और फर्श में कंपन इतनी तेज होती है कि उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं भवन गिर न जाए।

जीएनएम स्कूल की प्राचार्या ने अधीक्षक को लिखा पत्र :

इस स्थिति को देखते हुए जीएनएम स्कूल की प्राचार्या ने अधीक्षक डा. आरके मंधान को पत्र लिखकर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आग्रह किया है कि निर्माण कार्य पूरा होने तक छात्राओं को किसी सुरक्षित स्थान पर अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आलम यह है कि जान जोखिम में डालकर जीएनएम की छात्राएं हास्टल में रहने को विवश हैं।

नर्स क्वार्टर में अस्थायी रूप से छात्राओं को रखने का सुझाव :