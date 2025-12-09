4 करोड़ की मेगा स्कॉलरशिप योजना: रेलकर्मियों के बच्चों को कैसे मिलेगा फायदा? पूरी प्रक्रिया एक क्लिक में जानें

Language
    By Nirmal Prasad Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    फाइल फोटो।

    जासं, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे की सेंट्रल स्टाफ बेनीफिट फंड कमेटी की बैठक में रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मंगलवार को कोलकाता के गार्डनरीच मुख्यालय में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी महुआ वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे रेलकर्मियों के बच्चों के लिए कुल 4 करोड़ 9 लाख 66 हजार रुपये आवंटित किए गए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह सहायता उन छात्रों को मिलेगी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए तथा अन्य चार वर्षीय तकनीकी कोर्स कर रहे हैं। जनवरी से आवेदन कर चुके छात्रों को बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। 

    कमेटी सदस्य व दक्षिण पूर्व रेलवे ओबीसी कर्मचारी संघ के महासचिव कृष्ण मोहन प्रसाद ने बताया कि पहले छात्रों को 18 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती थी। लेकिन इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।  
     
    इसका लाभ चक्रधरपुर, रांची, आद्रा, खड़गपुर रेल मंडलों के साथ खड़गपुरसीनी वर्कशॉप तथा गार्डनरीच मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगा।

     

    बीमार रेलकर्मियों के लिए राहत  

    बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे रेलकर्मी जो लंबी बीमारी के कारण मेडिकल रूप से अनफिट हो चुके हैं और जिनकी सभी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं, उन्हें आवेदन करने पर प्रति माह 27 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह निर्णय गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। 

    अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए 
    प्रत्येक मंडल को 80 हजार रुपये और गार्डनरीच मुख्यालय को 3 लाख 75 हजार रुपये स्वीकृत किए गए।

     

    हॉलीडे होम में सुविधाओं का विस्तार 

    इसके अलावा चक्रधरपुर, आद्रा और खड़गपुर मंडल के रिक्रिएशन क्लबों को 1.5 लाख रुपये, रांची रिक्रिएशन क्लब को 1 लाख रुपये स्वीकृत किया गया। 

    बैठक में दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा दिल्ली और मुंबई में संचालित हॉलीडे होम में एक-एक अतिरिक्त रूम के निर्माण की मंजूरी भी दी गई। बैठक में समिति संयोजक मनोज कुमार सिंह, पीके जेना, डॉ. रश्मि पाल चौधरी, गणेश चंद्र मैती, केसी गुप्ता, सुशांत चौधरी, वीवी राव समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे।