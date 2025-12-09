4 करोड़ की मेगा स्कॉलरशिप योजना: रेलकर्मियों के बच्चों को कैसे मिलेगा फायदा? पूरी प्रक्रिया एक क्लिक में जानें

जासं, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे की सेंट्रल स्टाफ बेनीफिट फंड कमेटी की बैठक में रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मंगलवार को कोलकाता के गार्डनरीच मुख्यालय में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी महुआ वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे रेलकर्मियों के बच्चों के लिए कुल 4 करोड़ 9 लाख 66 हजार रुपये आवंटित किए गए।

यह सहायता उन छात्रों को मिलेगी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए तथा अन्य चार वर्षीय तकनीकी कोर्स कर रहे हैं। जनवरी से आवेदन कर चुके छात्रों को बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। कमेटी सदस्य व दक्षिण पूर्व रेलवे ओबीसी कर्मचारी संघ के महासचिव कृष्ण मोहन प्रसाद ने बताया कि पहले छात्रों को 18 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती थी। लेकिन इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ चक्रधरपुर, रांची, आद्रा, खड़गपुर रेल मंडलों के साथ खड़गपुर व सीनी वर्कशॉप तथा गार्डनरीच मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगा।

बीमार रेलकर्मियों के लिए राहत बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे रेलकर्मी जो लंबी बीमारी के कारण मेडिकल रूप से अनफिट हो चुके हैं और जिनकी सभी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं, उन्हें आवेदन करने पर प्रति माह 27 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह निर्णय गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए

प्रत्येक मंडल को 80 हजार रुपये और गार्डनरीच मुख्यालय को 3 लाख 75 हजार रुपये स्वीकृत किए गए।