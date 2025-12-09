4 करोड़ की मेगा स्कॉलरशिप योजना: रेलकर्मियों के बच्चों को कैसे मिलेगा फायदा? पूरी प्रक्रिया एक क्लिक में जानें
दक्षिण पूर्व रेलवे की सेंट्रल स्टाफ बेनीफिट फंड कमेटी ने रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए 4 करोड़ 9 लाख 66 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मंजूर की है। यह इ ...और पढ़ें
जासं, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे की सेंट्रल स्टाफ बेनीफिट फंड कमेटी की बैठक में रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मंगलवार को कोलकाता के गार्डनरीच मुख्यालय में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी महुआ वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे रेलकर्मियों के बच्चों के लिए कुल 4 करोड़ 9 लाख 66 हजार रुपये आवंटित किए गए।
यह सहायता उन छात्रों को मिलेगी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए तथा अन्य चार वर्षीय तकनीकी कोर्स कर रहे हैं। जनवरी से आवेदन कर चुके छात्रों को बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
बीमार रेलकर्मियों के लिए राहत
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए
प्रत्येक मंडल को 80 हजार रुपये और गार्डनरीच मुख्यालय को 3 लाख 75 हजार रुपये स्वीकृत किए गए।
हॉलीडे होम में सुविधाओं का विस्तार
इसके अलावा चक्रधरपुर, आद्रा और खड़गपुर मंडल के रिक्रिएशन क्लबों को 1.5 लाख रुपये, रांची रिक्रिएशन क्लब को 1 लाख रुपये स्वीकृत किया गया।
बैठक में दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा दिल्ली और मुंबई में संचालित हॉलीडे होम में एक-एक अतिरिक्त रूम के निर्माण की मंजूरी भी दी गई। बैठक में समिति संयोजक मनोज कुमार सिंह, पीके जेना, डॉ. रश्मि पाल चौधरी, गणेश चंद्र मैती, केसी गुप्ता, सुशांत चौधरी, वीवी राव समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।