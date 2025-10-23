जुगसलाई के पाइप गोदाम में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक

जानकारी मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर जुगसलाई पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं। हालांकि, संकरी गलियों व अव्यवस्थित रास्तों के कारण दमकल वाहनों को गोदाम तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद दमकल कर्मियों ने अथक प्रयास करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रखा। देर रात तक आग बुझाने का काम जारी था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोदाम में रखे गए पीवीसी पाइप, प्लास्टिक सामग्री और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं ने आग को और विकराल बना दिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शार्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग की ओर से जांच जारी है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार, लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से संकरी गलियों में दमकल वाहन के आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने और अग्निशमन उपायों को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। गोदाम बालमुकुंद अग्रवाल की है।