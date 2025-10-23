Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जुगसलाई के पाइप गोदाम में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक

    By Sanjeev Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:01 AM (IST)

    जुगसलाई के नया बाजार में बासुकीनाथ ट्रेड्स के पाइप गोदाम में बुधवार देर रात आग लग गई। आग तेजी से फैलने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन संकरी गलियों के कारण दिक्कत हुई। आग लगने का कारण अज्ञात है, पर शॉर्ट सर्किट की आशंका है। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन उपायों को मजबूत करने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बासुकीनाथ ट्रेड्स की पाइप गोदाम में बुधवार देर रात लगी भीषण आग।


    बासुकीनाथ ट्रेड्स की पाइप गोदाम में बुधवार देजुगसलाई के पाइप गोदाम में भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक

     

     

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर । जुगसलाई थाना क्षेत्र के नया बाजार स्थित बासुकीनाथ ट्रेड्स की पाइप गोदाम में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते-देखते गोदाम का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     जानकारी मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर जुगसलाई पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं। हालांकि, संकरी गलियों व अव्यवस्थित रास्तों के कारण दमकल वाहनों को गोदाम तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद दमकल कर्मियों ने अथक प्रयास करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रखा। देर रात तक आग बुझाने का काम जारी था।  प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोदाम में रखे गए पीवीसी पाइप, प्लास्टिक सामग्री और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं ने आग को और विकराल बना दिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शार्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग की ओर से जांच जारी है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार, लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से संकरी गलियों में दमकल वाहन के आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने और अग्निशमन उपायों को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। गोदाम बालमुकुंद अग्रवाल की है। 