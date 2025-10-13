सारंडा में माओवादियों ने एयरटेल का मोबाइल टावर फूंका, इलाके में दहशत

बताया जा रहा है कि 8 से 14 अक्टूबर तक चल रहे प्रतिशोध सप्ताह के दौरान सारंडा क्षेत्र मे माओवादियों ने शनिवार की रात जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलभोंगा गांव में स्थित एयरटेल कंपनी की मोबाइल टावर पर हमला कर दिया।

संवाद सूत्र, मनोहरपुर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के घने सारंडा जंगल में माओवादियों का आतंक एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। नक्सली घटना को अंजाम दे अपनी उपस्थित दर्ज करा रहे हैं।

मोबाइल टावर का कटीले तार की घेराबंदी तोड़ जनरेटर, पैनल यूनिट ओर पवार यूनिट को फूंक डाला। जिससे मोबाइल टावर की संचार व्यवस्था ठप पड़ गई है।

सूत्रों के अनुसार, बीती शनिवार की रात लगभग 8-9 बजे के आसपास करीब 20 से 25 की संख्या में हथियारबंद माओवादी जिसमें महिलाएं भी शामिल थी,कोलभोंगा गांव पहुंचे।

कोलभोंगा स्कूल से लगभग 200 मीटर की तुरी पर स्थापित एयरटेल कंपनी के मोबाइल टावर पर हमला बोल दिया। उन्होंने टावर परिसर की घेराबंदी तोड़कर नीचे लगे जेनसेट व कंट्रोल यूनिट में पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

कुछ ही देर में पूरा उपकरण जलकर राख हो गया। घटना से कोलभोंगा आसपास के क्षेत्र मे दहशत है। ग्रामीणों के मुताबिक टावर को आग के हवाले करने के बाद माओवादियों ने मौके पर नारेबाजी की और यह संदेश देने की कोशिश की कि सारंडा क्षेत्र पर उनका प्रभाव अब भी बरकरार है।