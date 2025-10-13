Language
    सारंडा में माओवादियों ने एयरटेल का मोबाइल टावर फूंका, इलाके में दहशत

    By Ramesh Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:03 AM (IST)

    सारंडा के जंगलों में माओवादियों ने गुदड़ी प्रखंड के हाथीबुरु में एयरटेल कंपनी के एक मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। टावर के कर्मचारियों को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दे रही है।

    सारंडा में माओवादियों ने मोबाइल टावर को किया आग के हवाले। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, मनोहरपुर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के घने सारंडा जंगल में माओवादियों का आतंक एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। नक्सली घटना को अंजाम दे अपनी उपस्थित दर्ज करा रहे हैं।

    बताया जा रहा है कि 8 से 14 अक्टूबर तक चल रहे प्रतिशोध सप्ताह के दौरान सारंडा क्षेत्र मे माओवादियों ने शनिवार की रात जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलभोंगा गांव में स्थित एयरटेल कंपनी की मोबाइल टावर पर हमला कर दिया।

    मोबाइल टावर का कटीले तार की घेराबंदी तोड़ जनरेटर, पैनल यूनिट ओर पवार यूनिट को फूंक डाला। जिससे मोबाइल टावर की संचार व्यवस्था ठप पड़ गई है।

    सूत्रों के अनुसार, बीती शनिवार की रात लगभग 8-9 बजे के आसपास करीब 20 से 25 की संख्या में हथियारबंद माओवादी जिसमें महिलाएं भी शामिल थी,कोलभोंगा गांव पहुंचे।

    कोलभोंगा स्कूल से लगभग 200 मीटर की तुरी पर स्थापित एयरटेल कंपनी के मोबाइल टावर पर हमला बोल दिया। उन्होंने टावर परिसर की घेराबंदी तोड़कर नीचे लगे जेनसेट व कंट्रोल यूनिट में पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

    कुछ ही देर में पूरा उपकरण जलकर राख हो गया। घटना से कोलभोंगा आसपास के क्षेत्र मे दहशत है। ग्रामीणों के मुताबिक टावर को आग के हवाले करने के बाद माओवादियों ने मौके पर नारेबाजी की और यह संदेश देने की कोशिश की कि सारंडा क्षेत्र पर उनका प्रभाव अब भी बरकरार है।

    माना जा रहा है कि इस हमले का उद्देश्य सुरक्षा बलों के संचार तंत्र को बाधित करना था, ताकि उनकी गतिविधियों की जानकारी बाहर न जा सके।

    इधर घटना की सूचना मिलते ही रविवार को पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दी गई है।