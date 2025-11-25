मानगो में Flyover निर्माण पर आक्रोश, Oneway व्यवस्था के विरोध में काम रुका, Baricading हटाई गई

Language
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:39 PM (IST)

    मानगो में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वनवे ट्रैफिक व्यवस्था के विरोध में निर्माण कार्य रोक दिया गया और बैरिकेडिंग हटा दी गई। स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया, जिससे काम बाधित हुआ। उनका कहना है कि यह व्यवस्था उनके लिए असुविधाजनक है। विरोध के कारण फ्लाईओवर का निर्माण कार्य रुक गया है।

    मानगो फ्लाईओवर निर्माण के चलते लागू वन-वे व्यवस्था के कारण हो रही परेशानी को लेकर प्रशासन से बात बरते स्‍थानीय लोग।

    जासं, जमशेदपुर। मानगो में फ्लाईओवर निर्माण के कारण लागू की गई वन-वे व्यवस्था और प्रशासन के कथित व्यवसायी-विरोधी रवैये के खिलाफ मंगलवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्रीय निवासियों, दुकानदारों और विधायक सरयू राय के प्रतिनिधियों के कड़े विरोध के बाद निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। 
     
    निर्माण कंपनी ने लोगों की मांग पर बैरिकेडिंग हटवाकर दोनों ओर से आवागमन बहाल किया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मानगो, दाईगुट्टू और न्यू पुरुलिया रोड के लोगों के लिए पिछले तीन दिन बेहद मुश्किल भरे रहे। 
     
    फ्लाईओवर निर्माण के नाम पर प्रशासन ने मानगो चौक से गांधी मैदान तक वन-वे कर दिया था। यातायात प्रशासन ने मुख्य सड़क पर केवल दोपहिया वाहन चलाने का निर्देश दिया था।
     
    प्रशासन के निर्देशानुसार चार पहिया वाहन दाईगुट्टू और गांधी मैदान की संकरी गलियों से होकर उलीडीह-बिरसा रोड की ओर डायवर्ट करने किए जाएंगे। बिना पूर्व तैयारी के इस व्यवस्था ने घरों से बाजार तक आवागमन ठप कर दिया। 
     
    हजारों लोग घंटों जाम में फंसे रहे और बस्तियों की आवाजाही पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। सबसे अधिक मार छोटे दुकानदारों और फुटपाथी व्यापारियों पर पड़ी। 
     
    पिछले तीन दिनों में प्रशासन ने कई दुकानों को हटवाया, जिससे उनकी आजीविका संकट में पड़ गई। दुकानदारों ने कहा कि उन्हें विकास से कोई आपत्ति नहीं परंतु अचानक रास्ता बंद कर दुकानें हटवाने से व्यापार ठप हो गया। 

    न्यू पुरुलिया रोड के वन-वे होने से बिजनेस प्रभावित हो गया था। पूरी मार्केट में सन्नाटा छा गया था। मंगलवार सुबह 8:30 बजे स्थिति तब गरमा गई जब जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय के प्रतिनिधि एवं जदयू कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। 

    स्थानीय व्यवसायियों ने बताया कि मानगो चौक से हनुमान मंदिर तक की नाकेबंदी ने उनका जीवन मुश्किल कर दिया है। न ग्राहक आ पा रहे हैं और न ही मोहल्ले के लोग सामान्य रूप से घर से निकल पा रहे हैं।

    निर्माण कंपनी के साइट इंचार्ज नीलेश जाधव को मौके पर बुलाया गया। विधायक प्रतिनिधियों ने कहा कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होने देंगे। योजना बनाइए, फिर काम कीजिए।

    कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले डिमना रोड वाले फ्लाईओवर का काम पूरा कर ट्रैफिक लोड उधर शिफ्ट किया जाए। इसके बाद ही न्यू पुरुलिया रोड साइड का काम शुरू हो।  

