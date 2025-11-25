मानगो में Flyover निर्माण पर आक्रोश, Oneway व्यवस्था के विरोध में काम रुका, Baricading हटाई गई
मानगो में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वनवे ट्रैफिक व्यवस्था के विरोध में निर्माण कार्य रोक दिया गया और बैरिकेडिंग हटा दी गई। स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया, जिससे काम बाधित हुआ। उनका कहना है कि यह व्यवस्था उनके लिए असुविधाजनक है। विरोध के कारण फ्लाईओवर का निर्माण कार्य रुक गया है।
न्यू पुरुलिया रोड के वन-वे होने से बिजनेस प्रभावित हो गया था। पूरी मार्केट में सन्नाटा छा गया था। मंगलवार सुबह 8:30 बजे स्थिति तब गरमा गई जब जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय के प्रतिनिधि एवं जदयू कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे।
स्थानीय व्यवसायियों ने बताया कि मानगो चौक से हनुमान मंदिर तक की नाकेबंदी ने उनका जीवन मुश्किल कर दिया है। न ग्राहक आ पा रहे हैं और न ही मोहल्ले के लोग सामान्य रूप से घर से निकल पा रहे हैं।
निर्माण कंपनी के साइट इंचार्ज नीलेश जाधव को मौके पर बुलाया गया। विधायक प्रतिनिधियों ने कहा कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होने देंगे। योजना बनाइए, फिर काम कीजिए।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले डिमना रोड वाले फ्लाईओवर का काम पूरा कर ट्रैफिक लोड उधर शिफ्ट किया जाए। इसके बाद ही न्यू पुरुलिया रोड साइड का काम शुरू हो।
