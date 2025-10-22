गलत नीयत से बच्ची को बहलाने-फुसलाने वाले रिटायर्ड फौजी को लोगों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र भालूबासा में बच्ची को गलत नीयत से बहला-फुसलाकर ले जा रहे एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पिटाई कर दी इसके बाद उसे सीतारामडेरा थाना की पुलिस को सौंप दिया गया।कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा भी किया। घ

टना मंगलवार देर रात 10 बजे की है। क्षेत्र के लोग मामले को लेकर काफी आक्रोशित दिखे। सूचना पर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष सीतारामडेरा थाना पहुंचे। मामले की जानकारी ली। सीतारामडेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। लोगों ने बच्ची के साथ रिटायर्ड फौजी को सौंपा है। छेड़खानी का आरोप है।लिखित शिकायत दी गई है।

बच्ची को फ्लैट लेकर गया आरोपित का नाम संजय कुमार बताया जा रहा है। वह उषा टावर के तीसरे तल्ले का रहने वाला है। घाघीडीह जेल मेें कार्यरत है। भालूबासा हरिजन बस्ती के पास रहने वाले एक युवक ने बताया कि भालूबासा टीचर्स कालोनी की ओर से एक बच्ची को करीब 55 वर्षीय व्यक्ति लेकर हरिजन बस्ती मैदान के सामने स्थित एक फ्लैट में लेकर गया था।