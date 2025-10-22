Language
    गलत नीयत से बच्ची को बहलाने-फुसलाने वाले रिटायर्ड फौजी को लोगों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:40 PM (IST)

    जमशेदपुर के भालूबासा में एक व्यक्ति पर बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी, संजय कुमार, उषा टावर का निवासी है और घाघीडीह जेल में कार्यरत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है।

    बच्ची को बहलाने-फुसलाने वाले रिटायर्ड फौजी को लोगों ने पकड़ा

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र भालूबासा में बच्ची को गलत नीयत से बहला-फुसलाकर ले जा रहे एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पिटाई कर दी इसके बाद उसे सीतारामडेरा थाना की पुलिस को सौंप दिया गया।कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा भी किया। घ

    टना मंगलवार देर रात 10 बजे की है। क्षेत्र के लोग मामले को लेकर काफी आक्रोशित दिखे। सूचना पर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष सीतारामडेरा थाना पहुंचे। मामले की जानकारी ली। सीतारामडेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। लोगों ने बच्ची के साथ रिटायर्ड फौजी को सौंपा है। छेड़खानी का आरोप है।लिखित शिकायत दी गई है। 

    बच्ची को फ्लैट लेकर गया

    आरोपित का नाम संजय कुमार बताया जा रहा है। वह उषा टावर के तीसरे तल्ले का रहने वाला है। घाघीडीह जेल मेें कार्यरत है। भालूबासा हरिजन बस्ती के पास रहने वाले एक युवक ने बताया कि भालूबासा टीचर्स कालोनी की ओर से एक बच्ची को करीब 55 वर्षीय व्यक्ति लेकर हरिजन बस्ती मैदान के सामने स्थित एक फ्लैट में लेकर गया था।

    जहां वह बच्ची के साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया था। इस दौरान उसे लोगों ने रंगेहाथ दबोच लिया। बच्ची एक महिला के घर में थी। आरोपित हरिजन बस्ती मैदान के पास स्थित फ्लैट का रहने वाला है। बच्ची को ले जाने के मामले में सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है।