    मंईयां सम्मान योजना: लाभार्थियों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, फॉर्म भरने के लिए ये दस्तावेज जरूरी

    By Mantosh Mandal Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:43 AM (IST)

    झारखंड में Maiya Samman Yojana के लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सरकार योजना के तहत मह ...और पढ़ें

    मंईयां सम्मान योजना अपडेट। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, घाटशिला। झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2025-26 का कार्य अब होगा। इसको लेकर जिला से प्रखंड को निर्देश दिया गया। प्रखंड कार्यालय के सतर से पंचायत कार्यालयों को भी पत्र जारी कर दिया गया।

    Maiya Samman Yojana में भौतिक सत्यापन के काम में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से पत्र के जरिए आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के जरिए लाभुकों के भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया है, बावजूद इसके घाटशिला प्रखंड के कुछ पंचायतों के व्हाहटसप ग्रुप में मैसेज के जरिए ही लाभुकों को कई दस्तावेजों के साथ पंचायत कार्यालय बुलाए जा रहे।

    लाभुक महिलाओं को आधार कार्ड, राशन कार्ड, सिंगल बैंक अकाउंट (डीबीटी युक्त) व वोटर कार्ड की छायाप्रति के साथ सत्यापन फॉर्म भरवाने के लिए कार्यालय बुलाया जा रहा, जबकि उपायुक्त के पत्र में जो निर्देश है उसके अनुसार झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन का कार्य आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के माध्यम से एसआइआर कार्य के दौरान ही सम्पादन कराने का निर्देश है।

    ऐसे में लाभुक के बीच इसको लेकर उहापोह की स्थिति बन गई है। इस निर्देश के आलोक में लाभुकों के भौतिक सत्यापन हेतु दोबारा फार्म भरवाए जाने को लेकर भी लाभुकों के बीच कई तरह की चर्चाएं होने लगी है।

    कुछ माह पहले ही कतारों में लगकर करवाया था डीबीटी

    मंईयां सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन के कार्य होने पर कई प्रकार के सवाल उठाए जा रहे। पिछले कुछ माह पहले ही लाभुक महिलाओं ने प्रज्ञा केंद्र, बैंक व ब्लाक कार्यालय में घंटों कतार में खड़े होकर अपने बैंक खाता का डीबीटी कराकर उसे जमा करवाया था।

    जिनके बाद उन्हें कई माह योजना के तहत राशि प्राप्त हुई। इस मामले में पूछे जाने पर घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सुनील चंद्र ने बताया की पंचायत सचिव को भौतिक सत्यापन का काम गाइडलाइन के अनुसार करवाना है। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी निर्देश दिया जाएगा।

    मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के साथ ही होगा सत्यापन

    झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के भौतिक सत्यापन को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के द्वारा 12 दिसंबर को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया।

    पत्र में लिखा गया की वर्तमान में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा एसआइआर (मतदाता गहन पुनरीक्षण) का कार्य किया जा रहा। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन का कार्य भी किया जाना है।

    प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विहित प्रपत्र में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन का कार्य आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के माध्यम से सम्पादन कराने का निर्देश है।