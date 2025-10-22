चाकुलिया में पागल कुत्ते का आतंक, 26 घायल

संसू, चाकुलिया। दीपावली की रौनक के बीच चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक पागल कुत्ते ने लोगों पर हमला बोल दिया। कुछ ही घंटों में कुत्ते ने दो दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिनमें अधिकांश छोटे बच्चे शामिल थे। भय का आलम यह था कि लोग घरों से निकलने से भी डरने लगे थे। घायल सभी लोगों को तत्काल चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। दो गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर करना पड़ा। हमले में बहरागोड़ा प्रखंड के मानुषमुड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डा. ओपी. चौधरी भी घायल हो गए। बताया गया कि जब वे स्टेशन से उतरकर अपने कार्यस्थल की ओर जा रहे थे, तभी पागल कुत्ते ने उन्हें काट लिया।

सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. रंजीत मुर्मू ने बताया कि दीपावली के दिन 20 अक्तूबर को 10 और अगले दिन 21 अक्तूबर को 9 नए मामले अस्पताल पहुंचे। सभी घायलों को एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से आवारा कुत्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दैनिक जागरण ने इस समस्या को पहले भी प्रमुखता से उठाया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।