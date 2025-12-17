Language
    एलबीएसएम कॉलेज में सक्रिय हुआ Placement cell, टाटा समूह की कंपनियों में छात्रों की हो रही नियुक्ति

    By Ch Rao Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:36 PM (IST)

    कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्ध एलबीएसएम कॉलेज का प्लेसमेंट सेल सक्रिय है। टाटा समूह की कंपनियों में छात्रों की नियुक्ति हो रही है। कॉलेज के 68 छात्रो ...और पढ़ें

    Hero Image

    एलबीएसएम कॉलेज

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्ध एलबीएसएम कॉलेज अपने छात्रों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार झा की पहल और सक्रिय प्लेसमेंट सेल के प्रयासों का फायदा वि‌द्यार्थियों को मिलने लगा है। 
     

    प्‍लेसमेंट सेल रोजगार मुहैया कराने में अव्‍वल  

    कॉलेज के छात्र न केवल टाटा मोटर्स बल्कि टाटा स्टील, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कॉलेज का प्लेसमेंट सेल छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 
     
    प्लेसमेंट सेल के समन्वयक डॉ. विजय प्रकाश द्वारा लगातार विभिन्न कंपनियों से पत्राचार किया जा रहा है। समय-समय पर रोजगार मेला आयोजित कर इंटरमीडिएट और स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

    क्‍वैस के जरिए 68 विद्यार्थियों का हुआ चयन 

    वर्ष 2024 में टाटा मोटर्स के लिए भारत सरकार की अप्रेंटिस एजेंसी क्वैस के माध्यम से एलबीएसएम कॉलेज के 68 छात्रों का चयन अप्रेंटिसशिप स्वरोजगार योजना के तहत हुआ है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को टाटा मोटर्स के खर्च पर मेकाट्रानिक्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 
     
    यह प्रशिक्षण अर्का जैन विवि, गम्हरिया में संचालित हो रहा है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान छात्रों को प्रति माह 12,800 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। 
     

    चिकित्‍सा, बस और इंश्‍योरेंस की फ्री सेवा  

    इसके साथ ही बस सुविधा, भोजन, इंश्योरेंस और अस्पताल की चिकित्सा सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद चयनित छात्रों को स्थायी रोजगार भी प्रदान किया जाएगा।

    इससे पूर्व शैक्षणिक सत्र 2022-23 में टाटा स्टील द्वारा कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया गया था, जिसमें क्रेन ऑपरेटर पद के लिए चयन हुआ। प्रशिक्षण उपरांत 28 आदिवासी युवकों का टाटा सपोर्ट सर्विसेज में स्थायीकरण किया जा चुका है। 
     

    कौशल विकास को मिल रहा बढ़ावा  

    वहीं वर्ष 2023 में कॉलेज की 16 छात्राओं को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, बेंगलुरु में स्थायी रोजगार मिला था। छात्रों के कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष से सेमेस्टर-5 के छात्रों के लिए इंटर्नशिप को अनिवार्य कर दिया गया है। 
     
    हाल ही में 70 छात्रों को ई-डिजिटल कंपनी के माध्यम से पेड इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस दो माह की इंटर्नशिप अवधि में छात्रों को 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 
     

    कॉलेज के प्रति छात्रों का बढ़ रहा भरोसा 

    एलबीएसएम कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार झा ने कहा कि हर छात्र की इच्छा होती है कि पढ़ाई पूरी होते ही उसे रोजगार मिले। इसी सोच के साथ कॉलेज ने प्लेसमेंट सेल को प्राथमिकता देते हुए इसे पूरी तरह सक्रिय किया है। 
     
    भारत सरकार की एजेंसी क्वैस और टीसीएस के साथ किए गए एमओयू का लाभ छात्रों को मिल रहा है। प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिलने से कॉलेज के प्रति छात्रों का आत्मविश्वास और रुझान दोनों बढ़े हैं। 
