आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर दंपति ने लगाई फांसी, गया के रहने वाले थे मृतक
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक मजदूर दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक, बिहार के गया जिले के रहने वाले थे और आर्थिक तंगी के कारण कंपनी परिसर में ही रहते थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है, शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है।
संवाद सहयोगी,आदित्यपुर। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण (बी-9) स्थित रोहन इंटरप्राइजेज में मजदूरी करने वाले पति पत्नी ने गुरुवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी आज सुबह तब हुई, जब मजदूर काम करने कंपनी पहुंचे।
मजदूरों ने वहां पति और पत्नी के फंदे से लटकता हुआ पाया। सूचना मिलने के बाद आरआईटी पुलिस की टीम स्थल पर पहुंची तथा फंदे से लटक रहे पति पत्नी के शव को नीचे उतारा। वहीं, पुलिस ने पंचनामा करने के बाद पति पत्नी के शव को अंत्यपरीक्षण हेतु सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया।
गया के रहने वाले थे मृतक
मृतकों की शिनाख्त गया (बिहार) के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरहकला गांव निवासी दीपक कुमार और उनकी पत्नी आरती कुमारी के रूप में हुई है। पति पत्नी दोनों विगत एक साल से रोहन इंटरप्राइजेज के परिसर में ही रहकर मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे।
इससे पहले पति पत्नी किराए के मकान में रहते थे. परन्तु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने कंपनी परिसर में ही रहना शुरू कर दिया था।
पुलिस के अनुसार, दंपति की कोई संतान नहीं थी. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों ने आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि, पुलिस इसे प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद का मामला मान रही है।
जांच में जुटी पुलिस
परन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने और परिजनों का बयान दर्ज होने के बाद ही घटना का वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा। वहीं, आरआईटी थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम स्थल पर पहुंची. पुलिस टीम ने कंपनी परिसर की बारीकी से जांच की।
थाना प्रभारी ने बताया कि दंपति के मोबाइल फोन, रहने वाले कमरे और कंपनी परिसर में मौजूद अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि परिजनों को घटना की सूचना भेज दी गई है और उनके पहुंचने के बाद ही आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
