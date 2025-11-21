Language
    सोनारी के अहाना हाउसिंग प्रोजेक्ट पर श्रम विभाग का छापा, लाइसेंस से 60 ज्यादा 150 बाहरी मजदूर पकड़े; काम रोका

    By Nirmal PrasadEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:47 PM (IST)

    सोनारी में अहाना हाउसिंग प्रोजेक्ट पर श्रम विभाग ने छापा मारा। लाइसेंस से ज़्यादा, लगभग 150 बाहरी मजदूर काम करते हुए पाए गए, जिसके कारण प्रोजेक्ट का काम तत्काल रोक दिया गया। यह कार्रवाई श्रम कानूनों के उल्लंघन के चलते की गई। विभाग अब मजदूरों की भर्ती प्रक्रिया की जांच कर रहा है।

    अहाना हाउसिंग प्रोजेक्ट पर श्रम विभाग का छापा

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। श्रम विभाग ने शुक्रवार शाम सोनारी के आशियाना गार्डेन के बगल मे स्थित अहाना हाऊसिंग प्रोजेक्ट में छपामारी की, इस दौरान दूसरे राज्यों से लेकर आए बाहरी मजदूरों को पकड़ा। 

    श्रम अधीक्षक सतेंद्र प्रसाद सिंह खुद मौके पर पहुंचे तो जांच में खुलासा हुआ। कंपनी ने 90 मजदूरों से काम कराने का लाइसेंस लिया था लेकिन यहां बाहरी गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार से मजदूरों से काम कराया जा रहा था। 

    90 मजदूरों के लाइसेंस पर 150 से काम

    कंपनी बिना किसी लाइसेंस के मजदूरों से काम कराया जा रहा था।  लाइसेंस मांगे जाने पर किसी प्रकार का कोई लाइसेंस या रजिस्टर भी कंपनी के मालिक नहीं दिखा पाए। कंपनी ने 90 मजदूरों का लाइसेंस लिया था लेकिन 150 मजदूरों से काम कराया जा रहा था। ऐसे में श्रम अधीक्षक ने तत्काल काम को रुकवा दिया और सभी मजदूरों को 15 दिन का वेतन देने का भी निर्देश दिया।

    श्रम अधीक्षक ने तत्काल काम रुकवा कर मजदूरों को बाहर भेजने का आदेश दिया है। सोनारी मे अहाना का हाऊसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमे 11 मंजिला इमारत बनाया जा रहा है। मौके पर सोनारी पुलिस की टीम भी पहुंची और थाने में मामले की लिखित सूचना भी दी गई है।