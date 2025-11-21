सोनारी के अहाना हाउसिंग प्रोजेक्ट पर श्रम विभाग का छापा, लाइसेंस से 60 ज्यादा 150 बाहरी मजदूर पकड़े; काम रोका

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। श्रम विभाग ने शुक्रवार शाम सोनारी के आशियाना गार्डेन के बगल मे स्थित अहाना हाऊसिंग प्रोजेक्ट में छपामारी की, इस दौरान दूसरे राज्यों से लेकर आए बाहरी मजदूरों को पकड़ा। श्रम अधीक्षक सतेंद्र प्रसाद सिंह खुद मौके पर पहुंचे तो जांच में खुलासा हुआ। कंपनी ने 90 मजदूरों से काम कराने का लाइसेंस लिया था लेकिन यहां बाहरी गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार से मजदूरों से काम कराया जा रहा था।

90 मजदूरों के लाइसेंस पर 150 से काम कंपनी बिना किसी लाइसेंस के मजदूरों से काम कराया जा रहा था। लाइसेंस मांगे जाने पर किसी प्रकार का कोई लाइसेंस या रजिस्टर भी कंपनी के मालिक नहीं दिखा पाए। कंपनी ने 90 मजदूरों का लाइसेंस लिया था लेकिन 150 मजदूरों से काम कराया जा रहा था। ऐसे में श्रम अधीक्षक ने तत्काल काम को रुकवा दिया और सभी मजदूरों को 15 दिन का वेतन देने का भी निर्देश दिया।