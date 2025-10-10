ST में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड में ‘कुड़मी अधिकार रैली', अगले साल होगी महारैली

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। अपने हक और अधिकार के लिए कुड़मी समाज ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। समाज को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में सूचीबद्ध करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है।

इस क्रम में 23 नवंबर को जमशेदपुर में विशाल ''कुड़मी अधिकार रैली'' होगी, जिसके बाद 11 जनवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में ऐतिहासिक महारैली का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय निर्मल गेस्ट हाउस में कोल्हान स्तरीय बैठक के बाद ''वृहद झारखंड कुड़मी समन्वय समिति'' के गठन की घोषणा करते हुए नेताओं ने आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। दो नवंबर को हजारीबाग में रैली कुड़मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र महतो ने कहा कि समाज किसी की भीड़ से डरने वाला नहीं, बल्कि लड़ने वाला है और किसी भी विरोध का जवाब चट्टान से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर की रैली से पहले दो नवंबर को हजारीबाग और 16 नवंबर को चंदनकियारी समेत अन्य जगहों पर भी रैलियां होंगी।

समिति के संयोजक शीतल ओहदार ने कहा कि मुख्य मांगों में कुड़मी को जनजाति का दर्जा, कुड़माली भाषा को सम्मान और समाज के शहीदों का अपमान रोकना शामिल है। हरमोहन महतो ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी समाज के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए है।